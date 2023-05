Apple e il legame pericoloso con la Cina: Tim Cook è tra due fuochi

In Cina gli ultimi smartphone della serie iPhone 14 di Apple hanno riscosso un successo enorme. Svelati a settembre 2022, i due modelli premium della collezione, iPhone 14 Pro e Iphone 14 Pro Max, sono riusciti a generare più di 2 milioni di ordini, in appena 24 ore dalla possibilità di preordinarli. Le conseguenze: servizi online dell’azienda di Cupertino in crash per l’ingente mole di richieste e spedizioni ritardate da cinque a sette settimane. E pensare che, soltanto due anni prima, lo status dell’iPhone oltre la Muraglia era in declino. Dopo il rilascio dell’iPhone 12, nel 2020, molti netizen cinesi criticavano infatti i dispositivi Apple per i loro prezzi elevati, preferendo i player locali Huawei e Xiaomi. Poi è arrivata la pandemia di Covid-19 e qualcosa, nel mercato cinese, è cambiato per sempre.

Strada spianata grazie agli accordi tra Cook e il Partito comunista cinese

Apple è riuscita a invertire la sua fortuna tanto che, secondo i dati di S&P Global, sarebbe oggi l’entità tecnologica più redditizia presente in Cina. Nel 2022, nell’anno finanziario che va fino a settembre, i profitti operativi della società nel mercato cinese sono aumentati del 104 per cento in 24 mesi, toccando i 31,2 miliardi di dollari. Intanto, le azioni Apple valgono circa 160 dollari, e sono vicine ai massimi storici di 182,94 dollari toccati nel gennaio 2022. Come ha fatto il colosso statunitense ad arrivare fin qui? E, soprattutto, per quanto tempo potrà ancora durare questo momento d’oro? L’azienda di maggior valore al mondo (circa 950 miliardi di dollari) ha fatto breccia nel cuore di milioni di clienti, sviluppa prodotti di qualità ed è senza dubbio innovativa. Eppure, ad alimentare il suo motore troviamo la non trascurabile mano cinese. L’intesa cordiale raggiunta tra l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, e la leadership del Partito comunista cinese (Pcc), ha consentito per anni – e consente tuttora – alla società statunitense di vivere un’esistenza incantata.

Il ceo di Apple volato in Cina per la Davos in salsa pechinese

A marzo 2023, Cook è volato in Cina per presenziare al China Development Forum di Pechino, una sorta di Davos in salsa cinese. «Non potremmo essere più entusiasti. Apple e Cina sono cresciuti insieme e la loro relazione è simbiotica», ha dichiarato nell’occasione il dirigente che, durante la sua trasferta all’ombra della “Città proibita”, è stato ripagato con una standing ovation al flagship store Apple nella capitale cinese, uno dei 54 store presenti nel Paese. Hua Chunying, portavoce del ministro degli Esteri, ha colto la palla al balzo per postare sui social le foto di Cook, sorridente, intento a stringere mani in mezzo a un bagno di folla. «Quale Paese è più aperto verso le imprese straniere?», ha scritto l’alto funzionario sotto le immagini.

Il Dragone dimostra di essere aperto agli investimenti stranieri

A ben vedere, la simbiosi tra Apple e Cina fa comodo a entrambi. Dal canto suo, l’azienda negli ultimi 20 anni si è radicata sempre di più all’interno della Repubblica popolare cinese, firmando anche, nel 2016, un accordo segreto per investire 275 miliardi di dollari nell’economia, nella forza lavoro e nelle capacità tecnologiche della Cina, facendo di fatto diventare l’iPhone un best seller. La leadership comunista ha invece sfruttato l’interesse del colosso di Cupertino nei confronti del mercato cinese per mostrare all’opinione pubblica globale l’immagine di un Paese aperto agli investimenti stranieri e ben disposto ad accogliere le aziende occidentali in un classico rapporto win-win. Calcolatrice alla mano, quasi un quinto delle entrate di Apple (74 miliardi di dollari nel 2022), proviene dalle vendite dei suoi prodotti oltre la Muraglia, mentre gli utili operativi da queste parti – considerando anche Hong Kong, Macao, Taiwan – nel 2022 hanno superato i 31,2 miliardi di dollari. Viste le somme sul tavolo, la Mela ha più volte assecondato le indicazioni del Partito guidato da Xi Jinping.

Non disponibili app e funzionalità che non piacciono al regime

Giusto per fare qualche esempio, Apple ha vietato dal suo store cinese HKmap.live, un’app di mappe che i manifestanti di Hong Kong usavano per tracciare i movimenti della polizia; ha limitato la condivisione di file sugli iPhone dopo che i manifestanti antigovernativi cinesi hanno usato AirDrop per diffondere volantini critici nei confronti del Pcc; non ha reso disponibile, in Cina, la nuova funzionalità per la privacy, progettata per oscurare la navigazione web di un utente da fornitori di servizi internet e inserzionisti; ha infine rimosso decine di migliaia di app dall’App Store cinese di Apple, tra cui testate giornalistiche straniere, servizi di incontri gay e app di messaggistica criptata. Altro aspetto non da poco, Apple sostiene che i dati degli utenti cinesi siano al sicuro, ma la società ha di fatto ceduto il controllo del suo data center di Guiyang al governo cinese.

Produzione spostata verso India, Vietnam, Malesia e Irlanda

Apple, insomma, è cresciuta insieme alla Cina. Per farlo è però dovuta scendere a patti, ha imparato a rispettare numerose linee rosse e, soprattutto, ha dovuto condividere con il governo cinese i dati dei suoi clienti cinesi. «Senza volerlo, forse, Apple è diventata un facilitatore della sorveglianza e della censura del governo cinese», ha scritto il Financial Times. Nell’ultimo anno, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina e all’acuirsi delle tensioni internazionali, il colosso di Cupertino ha dato l’impressione di volersi smarcare, almeno in parte, dall’abbraccio cinese, diventato soffocante in piena pandemia, con lockdown e blocchi letali, e potenzialmente dannoso in futuro nel caso in cui il gigante asiatico dovesse essere sanzionato dagli Usa. La timida exit strategy accennata da Cook, dunque, prende forma. In che modo? Apple sta spostando la produzione di iPhone in India, degli AirPods in Vietnam, dei Mac in Malesia e Irlanda, e, più in generale, dà l’impressione di voler trasferire la sua catena di approvvigionamento lontano da Pechino. Attenzione però, perché difficilmente la società statunitense riuscirà a uscire dalla Cina in maniera indolore. Il rischio è che, anche piccoli cambiamenti, possano causare ritorsioni da parte della leadership comunista, che potrebbe vendicarsi scagliando i consumatori cinesi contro i prodotti marchiati con la Mela. Insomma, Apple si trova sempre più in debito con il più grande rivale geopolitico americano.

Costruita una complessa operazione di fornitura e produzione

Apple non ha semplicemente esternalizzato la sua produzione in Cina. È andata ben oltre, sovrapponendo la sua efficienza a una catena di approvvigionamento che penetra nelle profondità dell’economia cinese. Come ha evidenziato Kevin O’Marah, esperto di supply chain, l’azienda ha costruito una complessa operazione di fornitura e produzione, di tale complessità al punto di legare le sue fortune alla Cina stessa. Nell’ultimo decennio, il colosso di Cupertino ha inviato all’ombra della “Città proibita” i suoi migliori product designer e manufacturing design engineer, incorporandoli nelle strutture dei fornitori. Non solo: Apple ha investito miliardi di dollari in macchinari personalizzati utilizzati per costruire i suoi dispositivi, sviluppando così competenze di nicchia che i rivali locali ignoravano del tutto. Si potrebbe quasi dire che non è stata la competenza tecnologica cinese ad attirare Apple; è stata la stessa Apple a portare in Cina il suo know how per poi implementare in loco la propria competenza tecnologica.

Secondo i repubblicani Cook sta tradendo i valori americani

Se in un primo momento tutto questo lasciava indifferente l’opinione pubblica Usa, adesso che Pechino è il rivale sistemico numero uno di Washington le pressioni sulla Mela sono aumentate a dismisura. C’è perfino chi, come il senatore repubblicano Josh Hawley, ha accusato Apple di essere così dipendente dalla Cina da non poter più esprimere i valori fondamentali americani. «Il rapporto di Apple con la Cina è insostenibile, sia economicamente sia moralmente», ha tuonato Hawley, esprimendo il pensiero di molti. Gli investitori hanno chiesto ad Apple di ridurre la sua dipendenza dal Dragone, ma per Tim Cook, l’artefice de facto della simbiosi, è difficile, se non impossibile, offrire una risposta adeguata in tempi brevi. Nel 2017, l’azienda ha iniziato a produrre iPhone di fascia bassa in India, e solo ad autunno ha avviato la costruzione in loco di dispositivi di punta. Cook può sostituire Pechino con Nuova Delhi? Per JPMorgan, l’Elefante indiano potrebbe rappresentare un quarto dell’assemblaggio di iPhone entro il 2025, rispetto a meno del 5 per cento di adesso. Ma, per riuscire nell’intento, Apple dovrà attuare una decisa politica di smarcamento dalla Cina. Qualcosa che, dalle parti di Cupertino, nessuno sembra sia invogliato a compiere.