Apple si adegua al caricatore unico dell’Ue: l’iPhone adotterà l’Usb-C

Apple applicherà il caricatore unico per l’iPhone. È quanto emergerebbe dalle dichiarazioni rilasciate dal responsabile marketing Greg Joswiak, secondo il quale la multinazionale «dovrà adeguarsi» alle normative europee. Infatti, l’Unione Europea ha definito l’apertura univoca per tutti i dispositivi di tutte le aziende, la porta usb-C. Per molti anni, Apple si era dichiarata contro questa soluzione per due motivazioni.

Apple, caricatore unico per iPhone dopo direttiva Ue

La prima motivazione è che Apple voleva mantenere l’apertura Lightning brevettata ed esclusiva dei soli dispositivi della multinazionale di Cupertino. Poi, l’azienda aveva inserito questo tipo di aperture Usb-C per i Mac e gli iPad di nuova generazione. Infine, è arrivata la direttiva anche per l’iPhone. La seconda motivazione è che una parte della fetta di mercato di Apple sarebbe legata agli accessori, tra cui i caricabatterie con tecnologia Lightning, che ora non andrebbero più bene con le nuove direttive.

In più, secondo Apple il passaggio da Lightning a Usb-C comporterebbe più sprechi al momento, perché gli utenti che hanno già il Lightning dovrebbero in qualche modo cercare degli adattatori, mettendo nuovi prodotti sul mercato che non sarebbero necessari solo per la normativa.

L’apertura del caricabatterie sarà Usb-C

Ancora non è stato reso noto se la nuova apertura sarà disponibile solo per il mercato europeo o anche per i dispositivi che si vendono nel resto del mondo. In realtà, altri Paesi del mondo starebbero valutando questo tipo di apertura.

In ogni caso, dato che i tempi previsti dall’Ue mettono come scadenza per l’adeguamento il 2024 ed Apple ha già messo sul mercato l’iPhone 14, probabilmente la novità non ci sarà sui dispositivi oggi in commercio negli store e nei rivenditori ufficiali, che avranno ancora il modello con Lightning, ma si dovrà comunque aspettare l’iPhone 15 per riuscire a vedere questa novità anche sul «melafonino».