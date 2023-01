Apple ha perso in un anno mille miliardi di dollari

In un anno Apple ha perso mille miliardi di dollari. La società di Cupertino si è presentata nel primo giorno di trattative del 2023 con un valore di mercato sotto i 2 miliardi. Un anno fa, all’inizio del 2022, Apple ne valeva oltre 3. Un crollo imponente che testimonia come quello appena chiuso sia stato un anno complicato per le Big Tech, soprattutto se si pensa ai colossi come Meta, Twitter e soprattutto Amazon, anch’essi alle prese con perdite ingenti. Nel caso di Apple, a pesare è stato soprattutto il problema legato alla distribuzione dell’iPhone 14 Pro.

Apple perde mille miliardi

La discesa del valore di Apple è incredibile. Pesa molto, come per tutte le altre grandi aziende, la guerra in Ucraina per le materie prime ma anche il Covid. La pandemia e le nuove restrizioni nella zona della Cina hanno impedito al colosso di Cupertino una distribuzione lineare degli iPhone 14 Pro, che hanno avuto anche rallentamenti nella produzione a causa di alcuni chip a inizio anno. Il primo giorno di trattative, con un iniziale valore sotto ai 2mila miliardi, Apple ha anche perso il 3,74 per cento, con le azioni bloccate al prezzo più basso dell’anno: 130,20 dollari.

Anche Amazon ha perso oltre 800 miliardi

Se Apple è la società che ha perso di più nel 2022, non se la passa molto meglio Amazon. In 12 mesi il suo valore è sceso di 834,06 miliardi di dollari, arrivando davanti anche a Tesla, che ha visto un crollo del proprio valore del 54 per cento, soprattutto nell’ultimo trimestre. Nell’analisi di Bespoke su Twitter, si punta l’indice però su Apple. Solo il valore della perdita equivale, ad esempio, a 5 volte quello attuale di Disney e 8 volte quello di Intel.