Apple e Amazon, il Tar annulla la maxi multa da oltre 100 milioni

«L’Agcom avrebbe potuto acquisire tutte le informazioni necessarie per tratteggiare gli elementi-base dell’illecito e, quindi, decidere se avviare o meno la successiva fase istruttoria in un lasso di tempo molto più limitato di quello effettivamente decorso, durante il quale non risultano essere state compiute attività. Tale circostanza si pone in contrasto con il rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati». Così il Tar del Lazio accoglie le richieste di Apple e Amazon contro la maxi multa del Garante per le Comunicazioni.

Apple e Amazon ricorrono per la maxi multa

I fatti contestati risalgono al novembre 2021. Il Garante multa Apple e Amazon per intesa anticoncorrenziale. Secondo il Garante, le due aziende avevano inserito una clausola in un contratto tra loro nel 2018 per riservare la vendita di dispositivi Apple su Amazon solo a rivenditori ritenuti di maggior qualità dalla società della Mela. Per il Garante, questa intesa era contro la concorrenza. Le due società hanno quindi fatto ricorso al Tar del Lazio, vincendo la causa.

Per il Tar del Lazio, la maxi multa non ha motivo di esistere. Infatti, le due società hanno stipulato questo accordo solo per evitare le contraffazioni di un marchio.

Tar del Lazio, cosa ha detto

«Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato» si legge nella sentenza del Tar. Infatti, per il Tar non ci sarebbe una «violazione dell’art. 101 Tfue, concretizzando una violazione della concorrenza con la riduzione del numero di rivenditori terzi presenti in un canale di distribuzione rilevante», come aveva scritto, invece, il Garante.

«Accogliamo con favore la decisione del Tar. Il nostro modello di business in tutta Europa si basa sul successo delle piccole e medie imprese e continueremo a lavorare duramente per fornire un’ampia selezione di prodotti Apple, la qualità del servizio e la convenienza che i nostri clienti amano» commenta Amazon in una nota.