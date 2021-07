Apple, in arrivo nel 2022 le AirPods Pro2?

Apple potrebbe lanciare sul mercato AirPods Pro 2 nel 2022. L’annuncio arriva da Ming-Chi Kuo, analista dell’asiatica KGI Securities fra i più rinomati al mondo, ripreso stamattina da iMore. Si tratterebbe della versione aggiornata degli originali auricolari AirPods Pro rilasciati nel 2019 e disponibili all’acquisto sul sito di Apple al prezzo di 279 euro.

L’analisi e la previsione di un boom di vendite

Secondo quanto diffuso dal sito che monitora quotidianamente le attività della ditta di Cupertino, l’analisi di Kuo deriva da un’indagine basata sull’andamento delle vendite di accessori per smartphone e tablet dell’azienda di Tim Cook, Ceo dell’azienda dalla morte del fondatore Steve Jobs nel 2011. L’analista parla di una flessione già in atto, tanto che la domanda è scesa dai 78-75 milioni agli attuali 75-70, che tuttavia lascerà spazio a una crescita di circa 100 milioni di unità nel 2022. Ciò suggerirebbe dunque il lancio di un nuovo modello proprio il prossimo anno.

Indiscrezioni giapponesi parlano di un design più compatto, che forse potrebbe persino portare alla scomparsa del caratteristico stelo, e di un rinnovamento anche della custodia di ricarica. Essa sarebbe più piccola di quella attuale, vantando uno spessore di 21 millimetri, un’altezza di 46 e una larghezza 54.

Apple per tutti

Spazio anche alle tasche meno abbienti. Alcuni rumors infatti affermano che potrebbe sbarcare sul mercato anche AirPods 3, un nuovo modello delle cuffie Apple meno accessoriato. Esperti sottolineano persino che i fornitori abbiano già iniziato a consegnare alle fabbriche tutte le componenti necessarie per la realizzazione, tanto che il debutto potrebbe arrivare persino entro fine 2021.

Per quanto riguarda il costo di AirPods Pro 2, fatto salvo il caso di migliorie sostanziali apportate dai nuovi accessori, è lecito aspettarsi che questi ultimi ricadano più o meno nella stessa fascia di prezzo. I prodotti premium di Apple sono quasi sempre rivolti agli appassionati più sfegatati e a chi ha già acquistato altri dispositivi dell’azienda, giustificando in tal senso un prezzo non sempre accessibile per tutti.

Tuttavia, prima di un annuncio ufficiale da parte di Apple, è utile prendere le indiscrezioni sulla data di uscita degli AirPods Pro 2 con la dovuta cautela, seppur provenienti da fonti attendibili. Il prossimo evento Apple dedicato agli iPhone è atteso come ogni anno per settembre, quando Tim Cook e compagni sveleranno al mondo i nuovi prodotti del colosso di Cupertino: fra questi potrebbero esserci iPhone 13 e anche i nuovissimi AirPods Pro 2.