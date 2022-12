Appennino senza neve, pioggia di disdette: «Se continua così saltiamo»

Un Natale anomalo che lascia l’Appennino senza neve a causa del caldo incredibile e delle temperature elevate. Nel frattempo, albergatori, ristoratori e chi ha un’attività commerciale in zona rischia di chiudere.

La fuga dei maestri di sci dall’appennino senza neve

In tanti hanno deciso di fuggire dall’Appenino senza neve. Infatti i maestri di sci più giovani sono partiti verso il Piemonte, in Valle d’Aosta oppure in Trentino, dove la neve c’è che sia naturale o artificiale. C’è invece chi è rimasto ad aspettarla, come Clarisse Roda, direttrice della scuola di sci del Corno alle Scale.

La donna ha voluto commentare la difficile situazione: «Perdiamo le vacanze, che per noi rappresentano il 60% dell’incasso annuale. Siamo messi così in tutto l’Appennino. Il telefono squilla di continuo per le disdette, l’unica speranza è che i turisti vengano più avanti e non scelgano altre destinazioni. D’altra parte noi siamo liberi professionisti, se non lavoriamo non guadagniamo. Non esistono sussidi di nessun tipo. E siamo almeno cento famiglie».

Le parole degli addetti ai lavori del settore turismo della zona

Alcune persone che vivono di turismo in quella zona hanno voluto commentare la situazione critica esponendo alcuni pareri personali. Ad esempio, Pier Paolo Alberoni di Arpae, crede che la neve arriverà tra 10 giorni: «Nelle ultime quarantotto ore abbiamo avuto temperature che hanno superato il massimo assoluto degli ultimi trent’anni. Una certa variabilità stagionale c’è sempre stata. E anche le ” sciroccate”, come le chiamano in montagna, sono sempre esistite. Quello che cambia è la durata di questi fenomeni: da metà dicembre in avanti, abbiamo avuto sempre una prevalenza di temperature alte, superiori di almeno 5-6 gradi rispetto alla media, sia in Appennino che in pianura».

Invece Giusy Scorcioni, che lavora nell’ufficio turistico di Sestola, calcola: «Siamo attorno al 30% in meno di occupazione delle camere, rispetto alla media del periodo. Però ci siamo organizzati con tante attività alternative: abbiamo il cinema, i burattini, la musica all’orario dell’aperitivo, il Christmas bus, le ciaspolate che diventano camminate…». Anche gli alberghi sono vuoti, Luca Biolchini presidente degli albergatori della zona, spiega: «Ho mandato qualche bimbo a cavallo, sto preparando proprio ora quattro e- bike, ma gli sciatori hanno disdetto tutti. Per Capodanno avevamo messo come minimo quattro notti, ma adesso le camere che mi sono rimaste vuote le do via anche a due…».