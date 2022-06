Appena un minuto stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Francesco Mandelli, membro del duo I soliti idioti, dirige Max Giusti in Appena un minuto, in onda stasera 2 giugno alle 21,20 su Rai2. La commedia del 2019 ruota attorno a Claudio, un agente immobiliare la cui vita è un completo disastro. Un giorno compra un nuovo cellulare che, grazie a un’app, permette di riavvolgere il tempo di un minuto. Nel cast anche Andrea Delogu, Loretta Goggi, Ema Stokholma e Herbert Ballerina. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Appena un minuto, trama e cast del film stasera 2 giugno 2022 su Rai2

La trama del film di Francesco Mandelli si concentra su Claudio (Max Giusti), un agente immobiliare del tutto scontento della sua vita. Non ha più una moglie, da cui ha divorziato ormai da tempo, e sulla soglia dei 50 anni non ha mai ottenuto l’amore dei figli, che non perdono occasione per criticarlo. Un giorno si reca in un negozio di elettronica per cambiare finalmente il suo vecchio cellulare, sperando così di mettersi un po’ al passo con i tempi. Acquista così un nuovo smartphone, dotato di un carattere unico di cui nessuno è però a conoscenza. Grazie a un’app, è possibile tornare indietro nel tempo, ma soltanto di un minuto.

Claudio vede così un nuovo inizio e riconquista la fiducia dei figli e l’amore dell’ex moglie Rebecca (Susy Laude). Grazie al nuovo smartphone ricuce anche il rapporto con i genitori Mirella (Loretta Goggi) e Mario (Massimo Wertmüller). Alla lunga, però, si rende conto che non può veramente cambiare il passato e che alcune cose devono restare come sono. Dopo aver allontanato anche l’amante della moglie Manfredi (Dino Abbrescia), regala lo smartphone all’amico Ascanio (Paolo Calabresi), sperando che possa aiutarlo nella sua vita come è stato per lui. Nel film compaiono anche Andrea Delogu nei panni di una cliente dell’agenzia immobiliare ed Ema Stokholma.

Appena un minuto, qualche curiosità sul film stasera 2 giugno 2022 su Rai2

Oltre agli attori principali, Appena un minuto vanta due cameo dal mondo della musica e dello sport. Compaiono infatti J-Ax, nei panni di un talent scuot, e Marco Tardelli, che tuttavia esiste solo nella mente del protagonista Claudio. Nel cast c’è spazio anche per Dino Abbrescia e Susy Laude, coppia anche nella vita reale. I due, conosciutisi sul set de La scelta di Laura (2009) sono felicemente sposati e hanno un figlio, Nico, nato nel 2009. Per quanto riguarda la sceneggiatura, Appena un minuto è opera di Max Giusti con Igor Artibani e Giuliano Rinaldi. L’attore ha dichiarato di aver accettato Mandelli come regista, su consiglio del produttore Marco Belardi, dopo appena 15 minuti.