Appena un minuto, stasera su Rai1: Andrea Delogu, carriera, vita privata e Instagram dell’attrice

Andrea Delogu, Max Giusti, Ema Stokholma e J-Ax sono protagonisti, stasera alle 21,25 su Rai1, di Appena un minuto. La commedia, diretta nel 2019 da Francesco Mandelli, vede anche la presenza di Loretta Goggi, Herbert Ballerina e Massimo Wertmüller, nipote della regista Lina. Il film sarà disponibile alla visione in streaming o sull’app RaiPlay.

Appena un minuto, trama e cast del film stasera 20 ottobre 2021 su Rai1

La storia ripercorre le vicende di Claudio (Max Giusti), 50enne agente immobiliare separato e costantemente nel mirino dei figli. Per questo decide di cambiare cellulare e sul nuovo modello scopre la presenza di un’app particolare che consente di tornare indietro nel tempo di 60 secondi. L’uomo inizia così a ricostruire la propria vita, riconquistando il rispetto dei figli e dell’ex moglie (Susy Laude), anticipandone necessità e pensieri. Alla lunga però scopre che non c’è rimedio a tutto e che alcuni errori non possono essere cancellati.

Uscito in sala nel 2019, il film ha riscosso un successo modesto, certificato da incassi di poco superiori a 200 mila euro in quasi due mesi di programmazione. Nel film anche una breve comparsa di Marco Tardelli che, come J-Ax, interpreta sé stesso.

Andrea Delogu, carriera e vita privata dell’attrice di Appena un minuto stasera 20 ottobre 2021 su Rai1

Andrea Delogu, l’infanzia a San Patrignano e la carriera professionale

Nata a Cesena nel maggio 1982 ma di origine sarda, Andrea Delogu ha trascorso la sua infanzia nella comunità per tossicodipendenti di San Patrignano. A raccontarlo è stata la stessa attrice e conduttrice nella sua autobiografia La collina e nella docuserie Netflix SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano. È qui infatti che si erano conosciuti i suoi genitori, tanto che il padre fu autista personale di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità. «Lì non c’erano orari, le porte erano sempre aperte», ha detto Delogu in un’intervista al magazine Grazia. «Noi bambini potevamo andare in giro a esplorare, sapendo di essere al sicuro. Pranzare con 2000 persone e condividere con loro il cibo era indescrivibile, bellissimo».

Il suo esordio in televisione arrivò a vent’anni con Mai dire Domenica su Italia 1 come componente del corpo di ballo. La sua carriera l’ha poi portata a condurre numerosi programmi molto seguiti, tra cui Stracult Live Show, Il processo del lunedì, Ricomincio da Raitre. Nel 2016 ha condotto per Rai Radio 2 il Festival di Sanremo, seguito l’anno successivo dall’Eurovision Song Contest e dal One Love Manchester, live di Ariana Grande a sostegno delle vittime dell’attentato nella città inglese. Nel 2017 ha anche condotto la 72esima edizione dei Nastri d’argento.

Quella in Appena un minuto non è la sua unica performance da attrice. Ha recitato, tra gli altri, ne La settima onda di Massimo Bonetti e in Divorzio a Las Vegas di Umberto Carteni. Di recente è comparsa nel videoclip del singolo Menage a trois, pubblicato dall’amica Ema Stokholma. Attiva anche nel campo musicale, nel primo decennio dei Duemila ha fondato con Barbara Clara il duo Cinema2 e pubblicato l’album Chicas de contrabando.

Andrea Delogu: vita privata, Instagram e Twitter

Andrea Delogu, in una conferenza del TEDx di Caserta del 2016, ha rivelato di aver avuto problemi di dislessia durante l’adolescenza e di essere riuscita a superarli solo grazie all’aiuto della tecnologia. Appassionata di arti marziali, è cintura nera secondo Dan di karate.

Per quanto riguarda invece il ramo sentimentale, ha sposato nel 2016 l’attore Francesco Montanari (stasera su Rai2 nella fiction Il cacciatore). La coppia si è separata nel gennaio 2021 e non ha figli. Attualmente la donna sembrerebbe avere una relazione con Luigi Bruno, modello di professione ma poco conosciuto nel mondo dello spettacolo. Molto attiva sui social, Andrea Delogu ha un profilo Instagram (andrealarossa) con 453 mila follower e un account su Twitter che vanta quasi 100 mila follower.