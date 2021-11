L’appello dell’ex rugbista Lo Cicero: «Aiutatemi a trovare Miriam»

«Sperando che la condivisione social mi possa aiutare. Vi racconto una delle esperienze più belle, toccanti, emozionanti della mia vita, far nascere una bimba prematura. Da volontario della Croce Rossa. Avevo 19 anni durante un servizio in ambulanza. In questa foto mi trovo nel reparto di ostetricia di Catania Ospedale Santo Bambino, il mattino dopo aver soccorso la mamma di questa bellissima bimba Miriam, 3,350 kg, 50cm». Questa la prima parte dell’appello lanciato dall’ex rugbista della nazionale italiana Andrea Lo Cicero, lanciato sui social. E che continua così: «Era il 1995, Catania , inizio primavera, ospedale Santo Bambino. Questi dati non lo leverò mai dalla mia mente. Spero che un giorno io possa incontrare Miriam. Augurandomi che qualcuno possa in qualche maniera aiutarmi. Grazie, condividete in massa».



Lo Cicero, 103 presenze in Nazionale ed esperienze all’estero

Soprannominato “Barone” per via delle ascendenze nobiliari della sua famiglia, Andrea Lo Cicero è nato proprio a Catania nel 1976. Di ruolo pilone sinistro, vanta 103 presenze nella nazionale italiana, con la quale ha preso parte a quattro edizioni della Coppa del Mondo di rugby: nel 1995, anno di nascita di Miriam, era proprio agli inizia della sua lunga carriera, che l’ha portato a giocare non solo lontano dalla Sicilia, ma anche all’estero, con tappe a Bologna, Rovigo, Roma, L’Aquila, Tolosa e Parigi.

Lo Cicero, protagonista in tv dopo l’addio alla palla ovale

Ritiratosi nel 2013, Lo Cicero è stato negli ultimi anni protagonista di diversi programmi televisivi. Appassionato di giardinaggio, tra il 2014 e il 2017 ha condotto su Sky Giardini da incubo, in cui era un da esperto di piante aiutava le coppie a trasformare il giardino di casa in un gioiello verde, donando nuova vita a quelli mal tenuti e abbandonati. Coltivatore, ma anche allevatore di asini e cuoco, su Rai Uno ha condotto una stagione de La Prova del Cuoco al fianco di Elisa Isoardi, ha partecipato a Celebrity MasterChef su Sky, che gli ha cucito addosso la serie L’erba del Barone, in cui Lo Cicero spiega come impiegare al meglio le erbe aromatiche in cucina. Adesso una nuova “impresa”, che grazie ai social potrebbe rivelarsi meno ardua del previsto: ritrovare Miriam, nata prematura a Catania nel 1995, il giorno dopo aver soccorso la mamma.