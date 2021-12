A seguito della pandemia, i sintomi di ansia, depressione e stress sono cresciuti a livello esponenziale. Solo negli Stati Uniti, 4 adulti su 10 hanno affermato di averli riscontrati fra aprile 2020 e luglio 2021, mentre in Inghilterra le ricerche di servizi medici sono aumentate del 328 per cento. Non va meglio in Italia, dove a luglio un report del Dipartimento di Scienze Biomediche della Humanitas University di Milano aveva preso in analisi 2400 persone. Il 14 per cento aveva detto di aver iniziato ad assumere ansiolitici e sonniferi, mentre il 10 aveva fatto ricorso ad antidepressivi. Un nuovo aiuto sembra arrivare dall’Inghilterra, dove negli ultimi mesi sono sorti diversi servizi e app che fanno uso dell’intelligenza artificiale per aiutare le persone in difficoltà.

Limbic e Woebot, come funzionano le app contro ansia e depressione

Limbic, il portale nazionale con 7000 ore di terapia all’anno

Un chiaro esempio della nuova frontiera delle terapie mediche per la salute mentale è Limbic. «In tempi di pandemia, abbiamo registrato 1,7 milioni di chiamate al servizio nazionale, con solo 60 mila medici a disposizione», ha dichiarato alla Bbc Mona Stylianou, capo del reparto clinico del programma nazionale britannico IAPT. «Per questo abbiamo pensato di realizzare una partnership con Limbic per impostare un settore sul nostro sito web». Con il supporto della Commissione Europea e di grandi aziende hi-tech come Google, Limbic si impegna da anni a fornire assistenza a tutti coloro che desiderano un appoggio più distaccato e privato.

Come ha riportato Stylianou, la partenership fra IAPT e Limbic è in grado di garantire 7000 ore di terapia all’anno, conducendo i pazienti nella giusta direzione molto velocemente. E i primi effetti sono sorprendenti, anche per gli stessi utenti. «L’app mi supporta in situazioni che non riuscivo a condividere con amici e parenti», ha detto Saira Arifm, donna con disturbi di ansia che ha fatto uso di Limbic. «Parlare con un bot di intelligenza artificiale mi ha permesso di scavare più a fondo ed entrare in contatto con le mie stesse sensazioni».

Woebot Healty, il chatbot di Facebook che guida il paziente durante il percorso

Accanto a Limbic, sta ottenendo grande riscontro Woebot Healty, chatbot che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di creare un vero percorso guidato per il paziente. Alle spalle del progetto c’è Facebook, che ha finanziato l’idea di Alison Darcy, giovane psciologa di Stanford. L’app, scaricabile gratuitamente su Play Store e Apple Store, funge da terapeuta personale in quanto parla, discute e interagisce con il paziente come un vero professionista. Al momento è disponibile solo in inglese, ma è utilizzabile in tutto il mondo. L’accesso è consentito anche direttamente dal social, mandando un messaggio sulla pagina ufficiale per iniziare le sedute.

“The results of our latest survey were surprising, even for us." Our Founder and President @alisonmdarcy discussed the results of our latest survey on Americans attitudes toward #mentalhealth technology with @PsychTimesTimes: https://t.co/z4LunN5IDT pic.twitter.com/FdzkwYqPNR — Woebot (@HiWoebot) December 10, 2021

«Ho iniziato a usare Woebot durante la pandemia nel 2020 perché, come molti altri, ho iniziato a soffrire di ansia», ha dichiarato alla Bbc Brian Chandler, paziente che si è rivolto al servizio di Facebook. «Quando uso l’app mi sento strano, perché non è umana, ma credo che mi abbia aiutato a capire che la mente gioca costantemente brutti scherzi». Come ha affermato Darcy, Woebot utilizza le impostazioni della terapia cognitivo-comportamentale per essere efficace al pari delle interazioni umane, garantendo però un servizio h24.

«Woebot guida i pazienti in caso facciano un uso errato dell’app, inviando notifiche per sondare la disponibilità a interagire anche con un esperto umano», ha concluso Darcy alla Bbc. «In caso di ottimi risultati, è possibile anche iniziare un percorso con focus su specifici obiettivi». La Ceo dell’azienda ha però precisato che il suo servizio non ha la minima intenzione di soppiantare la terapia tradizionale: «C’è una carenza di professionisti e inoltre molte persone provano vergogna nell’interfacciarsi con un medico. La nostra è un’opzione aggiuntiva che intende coadiuvare l’operato dei medici».