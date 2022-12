Covid, addio all’App Immuni: stop dal 31 dicembre

Per l’app Immuni arriva lo stop: dal prossimo 31 dicembre non sarà più necessario averla, anzi. Chi la vorrà scaricare non potrà più farlo, perché non sarà più disponibile negli store ufficiali. Infine, non sarà più possibile nemmeno usarla, perché la schermata non consentirà più l’accesso ai documenti relativi alle vaccinazioni online.

Immuni, addio: lo stop il prossimo 31 dicembre



Ad annunciare la novità è il Ministero della Salute in una nota pubblicata anche sul sito ufficiale. «Dal prossimo 31 dicembre, sarà dismessa la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta Covid-19 e la relativa App IMMUNI, che ha avuto la finalità di allertare le persone entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi. Dalla stessa data verrà interrotto ogni trattamento di dati personali effettuato dal Ministero della salute ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70» spiega il Ministero.

L’app potrà ancora conservare le certificazioni verdi acquisite, ma non potrà inserire degli aggiornamenti. Se una persona sceglie di effettuare la quarta o la quinta dose, le date di somministrazione dopo la dismissione non saranno registrate sull’applicazione.

Cosa ne sarà dell’app

Il Ministero ha annunciato che anche il sistema di tracciamento per identificare eventuali persone positive al Covid nei dintorni sarà dismesso. Cosa ne sarà del Green Pass? «Inoltre, l’applicazione non sarà più utilizzabile per l’acquisizione delle Certificazioni verdi COVID-19 (cd “green pass”) ma solo per conservare quelle già acquisite. Sarà possibile recuperare le Certificazioni verdi COVID-19 con gli altri strumenti online disponibili: App IO, Fascicolo Sanitario Elettronico oppure direttamente sul sito www.dgc.gov.it» conclude il Ministero.

Il Green Pass resta quindi consultabile, ma gli aggiornamenti su eventuali vaccinazioni saranno disponibili solo tramite altre app, oppure dal fascicolo sanitario elettronico. Insomma, Immuni resterà un ricordo del 2022 e se ne andrà con l’anno vecchio.