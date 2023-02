Apocalisse nucleare, Australia e Nuova Zelanda i Paesi più sicuri

Survivor di tutto il mondo, all’ascolto. Esistono luoghi sulla Terra in grado di garantire maggiore sicurezza in caso di inverno nucleare, prolungato raffreddamento del clima e oscuramento del Sole che possono essere provocati da un conflitto atomico o da gravi calamità naturali. Sono, nell’ordine, Australia, Nuova Zelanda, Islanda, Isole Salomone e Vanuatu. È quanto emerge da un recente studio dell’Università di Otago, a Wellington. Disponibile sulla rivista Risk Analysis, la ricerca ha analizzato quasi 40 nazioni sul pianeta tramite 13 fattori diversi tra loro, dalla produzione alimentare alla posizione geografica, fino alle alleanze militari e al fabbisogno energetico. Ecco dove volare in caso di un’apocalisse.

Un’apocalisse nucleare non deve per forza portare alla completa distruzione dell’umanità. Anzi, come hanno detto gli esperti, «ci sarebbero comunità di sopravvissuti ovunque, anche nello scenario peggiore». Tuttavia, alcune nazioni risultano più solide di altre qualora non potessimo godere più del calore solare. Il team neozelandese, sotto la guida del dottor Nick Wilson, ha analizzato 38 Paesi sul pianeta attraverso 13 fattori differenti. Su tutti spiccano la produzione alimentare, l’autosufficienza energetica e l’effetto reale di un disastro climatico sull’ambiente. In cima alla lista Australia e Nuova Zelanda, grandi produttori agricoli e molto distanti dall’emisfero settentrionale, dove risiedono gli Stati più potenti del mondo.

