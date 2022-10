Le api sanno contare fino a cinque da sinistra a destra: lo studio

Anche le api sanno contare. Possono arrivare fino a cinque, ordinando i numeri da sinistra a destra come altre specie animali, uomo compreso. A scoprirlo uno studio internazionale che ha coinvolto le Università di Padova, Tolosa e Losanna. Gli scienziati hanno infatti eseguito un esperimento su alcuni esemplari melliferi, insegnando loro ad associare i numeri da uno a cinque a una ricompensa. Gran parte delle api ha subito mostrato un metodo di calcolo molto simile a quello comune negli esseri umani. I risultati proverebbero che si tratta di una facoltà che affonda le sue radici nelle fasi più antiche del processo evolutivo.

A study finds the mental number line is evolutionarily conserved across #animal nervous systems endowed with a number sense, suggesting that biological numeric representation is common to nervous systems with distant evolutionary origins. In PNAS: https://t.co/CJODKzj501 pic.twitter.com/U7HSeWB41j — PNASNews (@PNASNews) October 20, 2022

Lo studio che ha scoperto le tecniche di calcolo delle api

La ricerca è disponibile sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). «Sapevamo che le api sapessero contare», ha dichiarato ad Associated Press il professore Martin Giurfa dell’Università Paul Sabatier di Tolosa. «Non sapevamo però ancora secondo quale metodo». Gli scienziati ritengono che gli insetti siano in grado di elaborare le informazioni in modo diverso nei due emisferi del cervello, proprio come gli esseri umani. Potrebbe essere questa una spiegazione per l’esistenza di una «linea mentale dei numeri». Al fine di provare la loro teoria, gli esperti hanno fatto volare alcune api dentro una scatola in legno con campioni di acqua zuccherata.

Nella prima fase dello studio, hanno insegnato loro ad associare una specifica quantità, da uno fino a cinque, a una ricompensa. Subito dopo, hanno inserito gli insetti dentro alcune scatole in cui tali quantità erano ordinate in modo crescente a partire da sinistra. Si è scoperto che circa l’80 per cento delle api si è spostato senza esitare verso la direzione in cui avrebbe dovuto trovare la quantità imparata durante l’addestramento. Un dato limpido, affermano i ricercatori, secondo cui le api sono in grado di ordinare i numeri esattamente come gli umani. «L’associazione fra spazio e quantità è coerente tra varie specie», ha detto la dottoressa Rosa Rugani a Rivista Natura. «La predisposizione a mappare i numeri nello spazio risiede nei sistemi neurali degli organismi, indipendentemente dalla complessità».

Per l’uomo è natura congenita o influenza culturale?

Il gesto congenito nelle api sarebbe comune anche negli esseri umani. Gli scienziati che hanno condotto la ricerca ritengono che i nostri bambini, ancor prima di imparare somme e sottrazioni, organizzano i numeri in ordine crescente partendo da sinistra. Un elemento innato condiviso anche da chi vive nel mondo arabo, che inverte il processo e la sequenza soltanto con la crescita. Su quest’ultimo punto però la scienza ancora non concorda. «La linea mentale dei numeri è innata, ma la cultura può modificarla», ha detto Martin Giurfa al Guardian. «Le api si attengono a ciò che la natura impone, a differenza nostra».