Apertura impianti, le nuove regole sulle piste da sci

Dopo una stagione sciistica 2020/21 mai nata, a distanza di quasi due anni gli italiani sono pronti a tornare sulle piste. Anzi, in alcuni comprensori del Nord lo hanno già fatto, con nuove norme di comportamento sulle piste stabilite dal decreto n. 40 del 2020. Dall’obbligo di Green Pass ai sistemi per non fare code agli impianti di risalita, ecco quali sono le direttive per evitare sanzioni e vivere la montagna in sicurezza.

Piste da sci, nuove regole: dove è obbligatorio il Green Pass

Una delle principali novità è l’introduzione del Green Pass per poter utilizzare gli impianti di risalita, che avranno capienza variabile in base alla loro tipologia. Per seggiovie chiuse, cabinovie e funivie c’è obbligo di Green Pass e mascherina, con capienza limitata all’’80 per cento. Sulle seggiovie aperte, che possono raggiungere la piena capienza, rimane l’obbligo di mascherina ma non servirà il certificato verde.

Piste da sci, nuove regole: serve una polizza assicurativa

Per poter accedere alle piste da sci diventa obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa per poter pagare eventuali danni provocati a terzi. Senza di essa, si rischia una multa da 100 a 150 euro e il ritiro dello skipass. Nel caso di scontro tra sciatori, vale il concorso di colpa.

Piste da sci, nuove regole: casco per i minorenni

Tra le nuove direttive introdotte per la stagione sciistica 2021/22 c’è anche l’obbligo di casco per i minori di 18 anni.

Piste da sci, nuove regole: le sanzioni per chi è sotto effetto di alcol o droghe

Sanzioni inasprite per chi accede alle piste dopo aver bevuto alcol o sotto l’effetto di droghe. Il decreto prevede accertamenti alcolemici e tossicologici, con sanzioni che possono arrivare fino a mille euro.

Piste da sci, nuove regole: i comportamenti da tenere

Ogni sciatore deve tenere un comportamento di prudenza e diligenza. Agli incroci la velocità va ridotta. Per immettersi in un’altra pista o ripartire dopo una sosta, lo sciatore deve accertarsi che la pista sia libera. In caso di sorpasso, necessario verificare che ci sia lo spazio per effettuarlo in sicurezza.

Piste da sci, nuove regole: le norme per la sosta

A proposito di sosta, sulle piste da sci è vietata in presenza di dossi, nei passaggi obbligati o in luoghi dove non c’è visibilità. Lo sciatore può fermarsi ai bordi delle piste e, in caso di sosta presso i rifugi, deve collocare la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile.

Piste da sci, nuove regole: skipass e distanziamento

Per evitare assembramenti e aiutare le stazioni sciistiche nel gestire al meglio gli accessi dei turisti giornalieri, è incoraggiata la vendita online degli skipass. I percorsi di accesso a seggiovie, cabinovie e funivie dovranno garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Inoltre è prevista la presenza del personale per regolare il flusso e per ridurre gli assembramenti.