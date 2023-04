Torino, anziano colpito a martellate nel cortile di casa: fermato il figlio di 46 anni

Una tragedia dai contorni ancora da chiarire: ieri mattina, a Torino, un uomo di 72 anni è stato preso a martellate nel cortile di casa. Poche ore dopo, la polizia ha fermato uno dei figli, Raffaele Sergi, classe 1977. Gli agenti l’hanno rintracciato non distante dalla casa dove è avvenuto il ferimento a colpi di martello. L’uomo, all’arrivo dei soccorsi, si stava allontanando in stato confusionale dal luogo del tentato omicidio. Nelle prossime ore sarà sentito dal pm Fabiola d’Errico alla presenza dell’avvocato Fulvio Violo. La brutale aggressione è avvenuta nel cortile di un condominio di corso Bramante 62, nei pressi dell’ospedale Molinette.

Anziano colpito a martellate: sospettato uno dei figli

La polizia ha rinvenuto l’arma utilizzata – un grosso martello – nello stesso cortile dove si è verificata l’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, il 72enne era uscito insieme al figlio, che abita sullo stesso pianerottolo dei genitori in uno stabile nei pressi dell’ospedale Molinette, per andare a comprare il giornale e a fare colazione. L’uomo è stato soccorso da un vicino di casa che lo ha trovato a terra nel cortile, e subito dopo da alcuni infermieri che abitano nel condominio. Un’ambulanza del 118, poi, ha trasportato l’anziano d’urgenza al Cto.

La squadra mobile della questura alla guida delle indagini

Le condizioni dell’anziano si sono mostrate da subito gravissime: l’uomo ha riportato un serio trauma cranico e facciale per il quale è stato subito operato. Intanto, in corso Bramante sono arrivate numerose volanti della polizia: le indagini sono affidate alla squadra mobile della questura che ora, assieme al magistrato, interrogherà Sergi cercando di chiarire i motivi dell’aggressione. Il movente non è stato ancora accertato, ma potrebbe essere legato ai gravi problemi di salute del padre.