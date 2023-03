Si accoda alle auto col Telepass per non pagare il pedaggio: anziano deve 4 mila euro

Un anziano di circa 80 anni è stato identificato come il «furbetto» che si accodava alle auto munite di Telepass per non pagare l’Autostrada. In questo modo era riuscito a girare gran parte dell’Italia gratuitamente in circa 2 anni.

L’automobilista anziano si chiama Mario S. ed è residente in una casa di riposo a Fiuggi. Dopo aver vissuto una vita agiata aveva deciso di ritirarsi a Fiuggi per godersi la pensione. Tuttavia, la sera decideva di prendere l’auto e partire per diverse mete: Napoli, Roma, Caserta, ovunque desiderasse, senza mai pagare l’Autostrada. Il metodo che utilizzava era semplice: si accodava agli automobilisti che avevano il Telepass e insieme a loro superava il varco autostradale. Comunque, la Procura di Frosinone è riuscito a rintracciarlo analizzando la targa della sua auto attraverso le diverse telecamere dei varchi autostradali. Ora la Procura lo accusa di «insolvenza fraudolenta» e l’ha multato di 4mila euro, il totale non versato per i viaggi effettuati dal 2020 al 2022. Se dovesse restituire la cifra l’anziano Mario non andrebbe a processo altrimenti dovrebbe comparire in tribunale.

Le parole dell’anziano automobilista

Il signor Mario S. comunque ha dimostrato uno spirito anarchico e non sembra intenzionato a voler pagare la multa. Infatti, ha fatto intuire le sue intenzioni parlando al suo avvocato, assegnatogli d’ufficio, in modo netto e chiaro. Nella fattispecie, l’80enne ha dichiarato: «Io non pago perché l’Autostrada è un servizio pubblico, non possono pretendere un pedaggio». L’avvocato ha provato a spiegargli anche che se dovesse pagare la multa eviterebbe il processo così ha invitato il suo assistito a raggiungerlo nel suo studio. Tuttavia, l’anziano ha risposto prontamente: «Spiacente avvocato, io non vengo per due motivi: non voglio pagare e poi l’autostrada da Fiuggi a Frosinone non c’è. Quando la fanno ci vengo».