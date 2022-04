Guerra in Ucraina, il dramma degli anziani negli ospizi del Donbass

Alcuni mostrano segni di demenza dovuti all’età. Altri sono bloccati a letto. I più fortunati devono fare i conti semplicemente con i normali acciacchi del tempo. È la storia degli anziani del Donbass, strappati alle case in cui vivevano, costretti in strutture di fortuna da quando la guerra imperversa nella regione. Un conflitto che nell’area era cominciato nel 2014, ma da febbraio, conseguenza dell’invasione russa, si è fatto di gran lunga più feroce. Nel villaggio di Chasiv Yar sono rimasti in trenta, aspettano di essere spostati nell’Ucraina occidentale, ma intanto i militari di Mosca stanno avanzando e ormai circondano la zona su tre lati. Le cronache parlano di centomila uomini pronti all’avanzata finale. Anche per questo la relativa calma dell’ultimo periodo preoccupa. «Ho visto cosa è successo a Debaltseve. Ho visto i corpi sulla strada e le auto crivellate», ha detto al Guardian Ievhen Tkachov, capo della casa di cura, proiettandosi già al futuro. «So che non ci saranno acqua, elettricità, riscaldamento e medici. Qui tra pochi giorni sarà una fossa comune. «Dobbiamo andare via ora».

La storia degli anziani del Donbass costretti a lasciare le case otto anni fa

Di credo pentecostale, da anni è in prima linea per aiutare i più deboli. Organizza campi estivi per bambini, cerca di allontanare i giovani dalle dipendenze di alcol e droga. L’ospizio che dirige fa parte di una Proliska. Si chiamo così le reti di progetti di beneficenza apartitici e finanziati nel Paese anche dall’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. La storia di questi anziani era iniziata, però, otto ani fa. La guerra in Donbass distrusse centinaia di abitazioni, chi ci viveva dentro da allora ha tirato avanti grazie alla generosità di imprese e cittadini e, ovviamente, al contributo delle organizzazioni internazionali. Poi il conflitto tra ucraini e separatisti è diventato ordinaria amministrazione, i riflettori si sono spenti e i fondi prosciugati. Senza un posto dove andare, molti sono stati accolti da Tkachov, che ha spiegato come lo Stato si farà carico esclusivamente degli anziani senza parenti. Problema nel problema, perché in questa lotta per la sopravvivenza, i figli spesso non possono e vogliono prendersi cura dei genitori.

Dal dramma alla speranza, le testimonianze degli anziani del Donbass

La casa di cura di Tkachov comprende tre strutture, una per gli uomini, una per le donne e una che funziona da ospizio. Qui vive Yevhen Kryvoshey, vedovo di 84 anni. Ci è arrivato da Izyum lo scorso mese. Città, spiegano le autorità locali, ormai ridotta alla stregua di Mariupol. Per sfuggire all’inferno, è stato caricato su un camion con altre 40 persone e trasferito in una chiesa nella parte settentrionale della regione di Donetsk. Ha dormito sul pavimento, ma non ha mai pensato di lamentarsi «Tutto sommato era confortevole, pulito e caldo». In viaggio ha perso la dentiera e «ora non c’è alcun modo per averne una nuova». A casa, invece, ha dovuto abbandonare i libri, il suo tesoro più grande: «Avevo prime edizioni preziose, una addirittura del 1872». Ma la resilienza di Kryvoshey è un eccezione: «Abbiamo un uomo di 80 anni che per lo stress della guerra non mangia da un mese. Sotto le lenzuola non si vede quasi più. Un’altra, Larysa Mochaleva, 72 anni, si è rotta il femore mentre scappava dai bombardamenti e ora piange appena sente parlare di guerra». Per i sindaci di Kramatorsk e Slovyansk, il 70 per cento degli abitanti è fuggito dalle città. Chi non ci è riuscito non ha un posto dove andare o troppe difficoltà per muoversi. Anche questo è l’orrore della guerra.

