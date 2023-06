Milano, anziana uccisa col ferro da stiro: due ergastoli

Si è concluso a Milano il caso dell’omicidio della vittima Fernanda Cocchi la signora anziana ammazzata con un colpo di ferro da stiro sulla nuca. I due assassini, dopo aver ucciso la donna, l’hanno rapinata di un paio di collanine, di un orologio, un anello e 300 euro. La Corte d’Assise ha condannato due uomini di 45 e 23 anni.

Le condanne a Milano per l’anziana uccisa col ferro da stiro

Nella città di Milano la Corte d’Assise ha condannato all’ergastolo Mario Abraham Calero Ramirez, di anni 45, e Carlos Gabriel Velasco Velasco, 23 anni, per l’omicidio di Fernanda Cocchi, l’ex sarta di 90 anni, uccisa alla fine del mese di ottobre 2021, dopo essere stata colpita alla testa con un ferro da stiro. L’omicidio è avvenuto nell’appartamento della vittima, derubata di un paio collanine, un orologio, un anello e 300 euro, in via Ponte Seveso. Per i due uomini, uno di nazionalità peruviana e l’altro originario dell’Ecuador, è stato previsto anche l’isolamento diurno per sei mesi. I giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, hanno superato le tante richieste del pm Rossella Incardona, che aveva chiesto l’ergastolo per Ramirez e 30 anni di carcere per Velasco. Secondo l’accusa, Ramirez, che soggiornava nello stesso edificio della vittima, avrebbe meritato l’ergastolo anche perché ha «raccontato molte falsità» in fase d’indagine, cercando di far ricadere tutte le responsabilità più gravi su Velasco. Quest’ultimo ha invece «contribuito alle indagini e ha fatto numerose ammissioni».

Le indagini sul caso

Le indagini riportavano che la vedova senza figli Cocchi era stata trovata morta nel suo appartamento, vicino alla stazione Centrale. Dopo averla uccisa, spiega l’accusa, Ramirez e Velasco avevano anche tentato di appicare un incedio in casa, un trilocale di 75 metri quadri, per eliminare definitivamente ogni traccia dell’omicidio. Determinanti le immagini delle telecamere di sorveglianza del palazzo, che hanno ripreso un uomo incappucciato che si allontanava dal fabbricato.