Verona, anziana trovata morta dopo 5 anni: ricercato il figlio

Mistero a Verona, dove un’anziana è stata trovata morta e in avanzato stato di decomposizione nelle scorse ore in zona Borgo Milano. Le autorità sono attualmente al lavoro per cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto, ma c’è già un potenziale sospettato.

Anziana trovata morta a Verona: il corpo era mummificato

La macabra scoperta è stata fatta dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 maggio. In un primo momento, le autorità hanno bussato alla porta della casa dove viveva la donna, senza ricevere risposta. Si è così reso necessario forzare l’ingresso per poter entrare ed effettuare tutte le verifiche del caso.

Stando alle prime rilevazioni sul cadavere (ritrovato sul letto) è emerso che i resti dell’anziana si trovavano nell’appartamento da almeno 5 anni: sembra inoltre che al momento del decesso la donna avesse 80 anni. La polizia locale li ha recuperati per svolgere gli accertamenti necessarie.

Almeno per il momento, le informazioni a nostra disposizione sull’accaduto sono piuttosto frammentarie. Per ora si sa che, riguardo alla vicenda, è stato informato il pubblico ministero di turno, mentre nel frattempo procedono le verifiche dei medici legali al lavoro sul caso. A coordinare le indagini è il comandante Luigi Altamura.

Il figlio della donna è attualmente ricercato

Le informazioni trapelate almeno per il momento fanno riferimento ad un sospettato per la morte dell’anziana. Si tratta del figlio di 60 anni che viveva con lei e che avrebbe fatto perdere le tracce in questi ultimi tempi. Gli inquirenti sono disperatamente alla sua ricerca per ottenere maggiori chiarimenti su tutto quello che è accaduto. In base alla ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che negli ultimi anni il soggetto in questione avesse continuato ad incassare la pensione della defunta madre. Come se nulla fosse successo. Non si esclude, per ora, che la donna sia in realtà morta per cause naturali.