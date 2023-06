Any Arismel scomparsa dopo essere stata portata a scuola: l’appello dei genitori

Si chiama Any Arismel la ragazza di soli 16 anni che è scomparsa all’improvviso lunedì 29 maggio, dopo essere stata accompagnata come ogni giorno a scuola. I genitori della giovane hanno lanciato un accorato appello accolto e trasmesso dalla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?.

L’identikit di Any Arismel: cosa si sa della ragazza scomparsa nel nulla

L’adolescente che nei giorni scorsi ha fatto completamente perdere le sue tracce all’improvviso è di origine dominicana, ha la carnagione scura e nello scatto condiviso dai genitori e ripreso dal programma condotto da Federica Sciarelli ha una voluminosa chioma di capelli con la tipica acconciatura afro.

La ragazza è sparita a Verona, dove andava a scuola. Any, alta un metro e settanta, indossava il giorno della sparizione una felpa grigia, una t-shirt nera con un simbolo nero sul davanti, sneaker di colore bianco e il suo zaino nero con logo bianco. In base alla ricostruzione di Chi l’ha visto riportata dai genitori di Any, la ragazza quel giorno sarebbe scesa dalla macchina di mamma e papà senza però recarsi a scuola: nessuno fra compagni e professori l’ha più vista a partire dal momento in cui ha salutato i genitori. Sono 10 giorni, dunque, che l’adolescente non torna a casa: nessuno ha più avuto informazioni sul suo conto.

L’appello disperato dei genitori: nulla lasciava presagire che ci fosse qualcosa di strano in arrivo

La madre e il padre della giovane sono comprensibilmente molto preoccupatissimi per la figlia, che con loro ha vissuto fino ad oggi a Castelnuovo di Garda. Di lei si sa inoltre che è una grande sportiva ed è appassionata di tennis in modo particolare.

I genitori dell’adolescente si sono affidati al programma di Rai 3 con la prospettiva di ritrovarla o di ricevere informazioni sul suo conto e con la speranza, ovviamente, che non le sia accaduto nulla di negativo. In base alle loro dichiarazioni, tra l’altro, il giorno della scomparsa nulla lasciava presagire che ci potesse essere qualcosa di strano che la turbasse, spingendola a sparire dalla circolazione. Le ricerche sono tuttora in corso ma, per il momento, non hanno ancora sortito i risultati sperati.