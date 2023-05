È morto l’ex portiere Carbajal: fu il primo a giocare in cinque Mondiali

Si è spento all’età di 93 anni lo storico portiere della nazionale messicana Antonio «Tota» Carbajal. Fu il primo giocatore nella storia calcistica a conquistare il record assoluto di giocare cinque mondiali in una stagione giocando almeno una partita nella competizione. Lo stesso record è stato eguagliato da CR7, Messi, e Gigi Buffon e anche altri.

La morte e la carriera dell’ex portiere messicano Carbajal

Lutto nel calcio mondiale che perde una parte della storia del Mondiale. Antonio «Tota» Carbajal, leggenda del calcio messicano ed ex portiere della nazionale, ha perso la vita all’età di 93 anni. Antonio era malato da una settimana e dopo un breve ricovero, per risolvere parzialmente il problema della malattia in un ospedale, ha trascorso le sue ultime ore di vita in casa, stando a quanto ha riferito Antonio Moreno, suo conoscente e direttore della Hall of Fame Internazionale del calcio che ha sede in Messico. Proprio in casa, l’uomo ha perso la vita.

Il record per la partecipazione ai Mondiali di Calcio

Antonio Carbajal nella sua carriera da giocatore ha conquistato un record importante quanto arduo da raggiungere infatti è stato il primo calciatore a disputare cinque Mondiali e a scendere almeno una volta in campo in ognuna delle edizioni della competizione a cui ha preso parte. Nel dettaglio, l’ex leggenda del calcio messicano ha partecipato ai Mondiali di Brasile 1950, Svizzera 1954, Svezia 1958, Cile 1962 e Inghilterra 1966. In seguito il suo record è stato poi eguagliato da altri giocatori leggendari come la stella tedesca Lothar Matthaeus oppure l’azzurro Gianluigi Buffon. In tempi recenti il record è stato eguagliato dai plurivincitori del Pallone d’oro Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e da altri tre messicani: l’ex veronese Rafa Marquez, l’attuale portiere della Salernitana Guillermo Ochoa, che ha raggiunto il record nella recente partecipazione ai Mondiali in Qatar, e dal centrocampista Andres Guardado.