Addio ad Antonio La Forgia, ex presidente dell’Emilia-Romagna: era in sedazione profonda

L’Italia dice addio ad Antonio La Forgia. Dopo la sedazione profonda cominciata nella notte tra lunedì e martedì, l’ex presidente della Regione Emilia-Romagna si è spento, arrendendosi alla malattia che lo ha colpito e accompagnato nell’ultima parte della sua vita. Al suo fianco Maria Chiara Risoldi, la moglie, che ha attaccato le autorità su un argomento, quello dell’eutanasia e della sedazione, che ancora nel 2022 non ha avuto una vera e propria risoluzione per tutti. La donna, infatti, ha sottolineato «l’ipocrisia di una Paese che permette a una persona di interrompere le cure ma non consente di andarsene».

L’ultimo saluto di La Forgia

Antonio La Forgia ha scelto la via della sedazione e si è addormentato, per sempre, tra lunedì e martedì. La stessa Maria Chiara Risoldi aveva parlato di un «dolore troppo lungo», definendo la malattia del marito. Troppe metastasi e nulla da fare, con un «dolore in crescita esponenziale non contenibile con terapia antalgica». Così l’ex presidente della Regione ha salutato tutti, scherzando con la moglie fino alla fine. «Quando sarà il momento ti verrò a prendere», le ha detto. Lei ha risposto: «Lassù Non sedurre troppe signore». Maria Chiara Risoldi aveva dichiarato, raccontando questa storia: «Il corpo è costretto a stare qui, ma la mente è già arrivata in un luogo più leggero».

Chi era Antonio La Forgia

Antonio La Forgia si è spento a 77 anni. Era nato a Forlì il 24 dicembre 1944 e dopo la laurea in fisica ha aderito al Partico Comunista italiano. Ha ricoperto il ruolo di assessore per l’organizzazione e la gestione del personale prima e all’innovazione poi, entrambe le volte a Bologna. Poi è stato segretario comunale e regionale del Partito Democratico della Sinistra. Nel 1996 è arrivato a ricoprire il ruolo di presidente della Regione Emilia-Romagna. Un incarico che ha portato avanti per tre anni, prima di dimettersi nel ’99. La sua vita politica lo ha portato fino a partecipare alla fondazione del Partito Democratico, candidandosi anche alle primarie per segretario regionale nel 2007.