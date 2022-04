Antonio Guterres, biografia del Segretario Generale delle Nazioni Unite

Antonio Guterres è il segretario generale dell’Onu e avrà la difficile missione di inserire le Nazioni Unite nella gestione della crisi umanitaria risultata dalla guerra. Il suo viaggio, iniziato a Mosca, ha però basse aspettative e sta già generando polemiche. Ma chi è il segretario generale dell’Onu?

Antonio Guterres: la biografia

Antonio Guterres è nato a Lisbona nel 1949 e dunque oggi ha 72 anni. Leader politico e diplomatico portoghese, ricopre l’importante ruolo di segretario generale dell’Onu. Prima però di lavorare per le Nazioni Unite, Guterres si è laureato in ingegneria all’Instituto Superior Técnico della capitale portoghese. Successivamente ha passato vent’anni in politica. Guterres è stato eletto nel 1976 al Parlamento portoghese. Ha presieduto il Comitato Parlamentare per l’Economia, la Finanza e la Pianificazione, e in seguito il Comitato Parlamentare per l’Amministrazione territoriale, i Comuni e l’Ambiente.

È stato anche il leader del gruppo parlamentare del suo partito. È stato Primo ministro del Portogallo dal 1995 al 2002, periodo durante il quale ha contribuito in maniera importante allo sforzo internazionale per la risoluzione della crisi di Timor Est. Nel frattempo, dal 1981 al 1983 Guterres ha fatto parte dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, in cui presiedeva il Comitato sulla Demografia, la Migrazione e i Rifugiati.

Per molti anni Guterres ha avuto un ruolo attivo nell’Internazionale Socialista, un’organizzazione mondiale di partiti politici socialdemocratici. Ne è stato Vicepresidente dal 1992 al 1999, co-presiedendo l’Africa Committee e in seguito il Development Committee. Ha ricoperto l’incarico di Presidente dal 1999 fino a metà del 2005. Inoltre, ha fondato il Consiglio Portoghese per i Rifugiati e la DECO (Associazione Portoghese per la Difesa dei Consumatori). Nei primi anni Settanta, è stato Presidente del Centro de Acção Social Universitário, un’associazione che porta avanti progetti di sviluppo sociale nelle periferie disagiate di Lisbona.

Una volta parte delle Nazioni Unite, ha rivestito l’incarico di Alto Commissario per i Rifugiati, da giugno 2005 a dicembre 2015. Per poi, nel 2017, assumere l’incarico di Segretario Generale, poi riconfermato per un secondo mandato.