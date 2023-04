Antonio Giuliani: età, moglie e biografia dell’attore e comico

Antonio Giuliani è un comico, cabarettista e attore italiano. Nato l’11 gennaio 1967 nel quartiere Primavalle di Roma, ha sempre mostrato grandi doti di comicità, si è fatto conoscere per le sue imitazioni ed è arrivato al grande schermo dopo alcune partecipazioni al programma comico Seven Show trasmesso sulla rete locale romana Italia 7.

Antonio Giuliani: biografia e carriera

Prima di intraprendere la carriera televisiva, l’uomo ha lavorato come muratore: «Ho lavorato per tanti anni in cantiere, questa cosa mi ha aiutato nell’educazione e nel rispetto. Durante l’ora di pausa mi chiedevano di fare le imitazioni. Un architetto mi ha chiesto una sera di andare a fare una serata nel suo ristorante e da lì è iniziata la mia carriera. Dopo le partecipazioni come imitatore ho iniziato a scrivere dei monologhi e da lì… Il cabaret non era un lavoro, mia madre credeva facessi il ladro».

Nel 1991 ha partecipato a Stasera mi butto e nel 1997 ha vinto una puntata dello show Gran Caffè. Le sue performance sono state presenza fissa in molti locali della movida notturna romana e la popolarità di Giuliani si deve al Seven Show, programma comico in onda sull’emittente locale Italia7. Agli inizi degli anni 2000 l’uomo spopola sul grande schermo, lavora insieme al gruppo del teatro Bagaglino e prende parte ad alcuni film di Pier Francesco Pingitore tra cui La palestra, Con le unghie e con i denti e Di che peccato sei?. Tra il 2000 e il 2001 partecipa al programma La sai l’ultima? che lo vede tra i membri del cast fisso.

Nel 2006 fa parte del cast della fiction di Canale 5 L’onore e il rispetto con Gabriel Garko e Giancarlo Giannini e nel 2007 debutta come regista nello spettacolo teatrale Il rosso e il nero, dove ha anche recitato. Nel 2010 ottiene una piccola parte nella fiction Caterina e le sue figlie 3 e l’anno successivo torna in televisione di nuovo con Gabriel Garko in Viso d’angelo, dove interpreta l’ispettore Franco Volpe. Nel 2012 doppia Brick, un personaggio di A tutto reality su K2 mentre nel 2015 doppia il personaggio di Frank nella serie F Is for Family, prodotta da Netflix. Attualmente lo vediamo in tv nel programma di Rai 2 Quasar.

Antonio Giuliani: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il comico e cabarettista è sposato da molti anni con una donna che si chiama Alessia. I due hanno un figlio nato nel 2008 ma entrambi sono molto riservati e poco traspare della loro vita privata.