Antonio Gerardi: moglie, film e fiction dell’attore e conduttore radiofonico

Antonio Gerardi è un attore e conduttore radiofonico italiano. Nasce a Potenza l’8 marzo 1968 ed esordisce in radio a soli 13 anni come conduttore a Radio Sud a Potenza. Questo è solo l’inizio, al quale fa seguito l’approdo a Radionorba nel 1988 e nel 1993 la conduzione a Rtl 102.5 del programma Circo Tony con Tony Severo e La famiglia con Luca Viscardi e Jennifer Pressman. Vediamo chi è e cosa si sa della sua vita privata.

Chi è Antonio Gerardi

La sua carriera da attore è iniziata per caso e dopo aver mosso i primi passi in televisione come inviato alle Iene. Nel 2007 è stato notato dal regista Cattani, che decise di fargli un provino: nel 2007 ha debuttato nel film Il Rabdomante, il primo di una lunga serie che ha consacrato l’uomo nel panorama del cinema italiano tra i giovani attori. Tra le pellicole alle quali ha preso parte troviamo Questo piccolo grande amore, Basilicata Coast to coast e, nel 2021, Io sono Babbo Natale, l’ultimo film interpretato da Gigi Proietti. Per la televisione è apparso in diverse serie tra cui Romanzo Criminale, La nuova squadra – Spaccanapoli e Paolo Borsellino i 57 giorni.

Nonostante il successo al cinema ed in televisione, non ha abbandonato la radio tanto che nel 2016 è tornato a Radio 102.5 per condurre Miseria e Nobiltà. Nel 2020 ha deciso di concretizzare la passione radiofonica e per la musica dando vita ad una web radio, Good Fellas Music Station, che propone una soluzione curata e raffinata di brani di musica soul e jazz.

La vita privata

Dal 2009 ha una compagna, Micaela, da cui ha avuto quattro figli: Agostino, Gian Maria e le gemelle Emma e Maria Vittoria. Dall’inconfondibile voce aspra e dai lineamenti che ricordano personaggi di un tempo passato, Gerardi ha una recitazione naturale che si esprime al massimo nei ruoli un pò scomodi.