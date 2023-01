Antonio Folletto: biografia, moglie e film dell’attore napoletano

Antonio Folletto è un giovane attore italiano nato a Napoli 34 anni fa. Ha ricoperto numerosi ruoli, anche di rilievo, diventando molto apprezzato nel panorama italiano. Ecco tutto quello che è noto sulla sua vita privata e la sua carriera.

Antonio Folletto: biografia, moglie e figli

Nato a Napoli il 16 febbraio del 1988 sotto il segno dell’Acquario, nella città partenopea ha vissuto i suoi primi cinque anni di vita per poi trasferirsi a Viareggio con la sua famiglia. La sua passione per il cinema è nata grazie ai film di Totò. Ha conseguito il diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica e, in seguito, maturato numerose esperienze in vari spettacoli teatrali. Oggi l’attore ha 34 anni ed è sposato con l’attrice e modella Matilda Lutz. Il 13 settembre del 2018 è nato il primogenito della coppia, Oliver Antonio. I due sono molto riservati, ma talvolta pubblicano qualche foto insieme sui loro profili social.

Antonio Folletto: carriera e film

Dopo aver conseguito il diploma all’Accademia, Antonio Folletto ha ricoperto numerosi ruoli sia in film che in spettacoli teatrali. A partire dal 2007 ha partecipato allo spettacolo Troisi è sempre Troisi e nel 2010 ha recitato in Super Woody. In seguito è stato nel cast teatrale di Le profetiche sorelle (2010), Consenziente e dissenziente (2011), Battuta libera (2011), Il sentiero dei passi pericolosi (2013) e I messaggeri e I mostri (2014).

Al cinema ha debuttato nel 2014 con Tre tocchi e in seguito ne L’Attesa. In televisione, invece, ha recitato in numerose fiction tra cui Terra Ribelle – Il nuovo mondo, Trilogia anni ’70 (2012), Il restauratore (2013), Sotto copertura (2015) e Limbo (2015). Il successo è arrivato senza dubbio con Gomorra 2 – La Serie e I bastardi di Pizzofalcone. Il suo ultimo lavoro è stato nella miniserie Il nostro generale in cui interpreta l’appuntato Nicola Amato al fianco di Sergio Castellitto, Teresa Saponangelo e Claudia Marchiori.