Antonio De Marco chi è (oggi) l’assassino dei fidanzati di Lecce? Movente, storia, genitori e sorella

Corte d’Assise di Lecce hanno pronunciato la sentenza. Antonio De Marco è stato condannato all’ergastolo. Lo studente di 23 anni che studiava Scienze Infermieristiche ha confessato il duplice omicidio dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Li ha uccisi il 21 settembre 2020, dopo aver convissuto con loro quasi un anno, con 41 coltellate lei e 38 fendenti lui . Avevano 33 e 30 anni. Dopo un anno e 4 mesi il processo è giunto a un punto . Ecco chi è oggi Antonio De Marco. I giudici dellahanno pronunciato la sentenza.è stato condannatoLo studente diche studiavaha confessato il duplice omicidio

Chi è Antonio De Marco oggi

Antonio De Marco è un ragazzo di appena 23 anni, ex studente di Scienze Infermieristiche, reo confesso di aver ucciso Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta. Viveva con loro a Lecce da quasi un anno, anche se nella palazzina dove si trovava l’appartamento quasi nessuno lo aveva mai notato. Alla scadenza del contratto d’affitto, inoltre, Eleonora Manta si era opposta alla richiesta di Antonio De Marco di rimanere a vivere con la coppia. “Il ragazzo che è stato fermato ha abitato qui per un po’. Lo conoscevo solo di vista, non sapevo nemmeno come si chiamasse, non ci ho mai parlato, solo buongiorno e buonasera quando ci incrociavamo. Non so per quanto tempo abbia vissuto qui, sicuramente questa estate si è visto più volte“, ha raccontato subito dopo l’omicidio all’Adnkronos uno dei residenti della palazzina.

Solitario, con pochi amici. Nessun evento degno di nota nell’infanzia e nell’adolescenza, se non interventi ortopedici alla schiena. Risultati discreti a scuola. Il trasferimento, da Casarano a Lecce, per frequentare la facoltà di Scienze Infermieristiche. Quando è stato fermato dalle forze dell’ordine come sospettato per la morte violenta della giovane coppia, Antonio era impegnato proprio in uno stage sempre all’ospedale di Lecce. “Si è messo a ridere“, hanno raccontato i suoi compagni di studio che lo hanno descritto all’edizione di Bari del quotidiano La Repubblica come un ragazzo perbene, che non aveva mai destato sospetti.

Antonio trascorreva gran parte del suo tempo libero nella sua stanza a leggere, soprattutto fumetti manga. Silenzioso nella sua vita ordinaria, tanto in quella da detenuto, ha reso complicato il compito degli inquirenti di delineare il movente. Il giovane covava una grande sofferenza che ha sempre affidato alle pagine di un diario.

Le pagine del diario del killer

“Non sarò totalmente solo, devo imparare a diventare amico dell’oscurità, non devo più avere paura del buio, l’oscurità è mia amica, il buio è mio amico, l’oscurità è l’unica cosa che non mi abbandonerà mai. Io non ho fatto nulla di male per meritarmi questa sofferenza ed è per questa ragione che non l’accetto. Così come questa sofferenza non è accettata da me non sarà accettata neanche dagli altri perché ho intenzione di farli soffrire come sto soffrendo io. Qualcuno deve pagare per ciò che mi succede, non importa chi”, ha scritto prima dell’omicidio.

A gennaio, dopo aver saputo che la ragazza alla quale era interessato lo vedeva solo come un amico, ha scritto. “Ora ho una rabbia spaventosa. Ho deciso che se entro la fine di quest’anno non avrò una ragazza ucciderò una persona”. Mentre risale all’1 marzo la lista di oggetti utili alla realizzazione del disegno: “...Lista: Lenzuolo Mascherina Guanti Camice Corde Fascette da elettricista Copriscarpe Nastro (anche quello biadesivo) Foto di Gesù e della Madonna Scegliere le cose da cancellare dal PC e dalla cronologia Arma“.

Ma è il 7 agosto che De Marco sceglie chi avrebbe dovuto pagare per la sua sofferenza:”…mercoledì ho avuto una crisi, mentre stringevo il cuscino ho pensato che a differenza mia gli altri abbracciano delle vere ragazze e così sono scoppiato a piangere. Ho comprato qualche attrezzo… voglio farlo…voglio uccidere qualcuno… Ho accettato la stanza della stessa casa di Flavio perché di questa ho già le chiavi e quando andrò via potrò uccidere Daniele…mi piacerebbe una donna per prima, ma penso che così sia una buona base di partenza. Ogni giorno che passa sento che divento sempre meno umano, ma che ci posso fare? Non è colpa mia se nessuno mi ama!“.

Nella nota del diario del 21 agosto 2020, infine, la decisione. “Mercoledì sono stato malissimo, veramente male, mai stato così male finora. Ho pregato la Madonna in ginocchio affinché facesse finire tutto quel dolore ma non è successo, non so cosa fare mi sento morire. Ma perché non sono amato da nessuna? Ma faccio veramente così schifo? Io voglio stare bene… ho deciso che ucciderò Daniele… Se Dio, se il destino, se il caso non vuole che Daniele e altre persone muoiano allora deve farmi incontrare una ragazza che voglia stare con me, altrimenti non mi fermerò mai e ucciderò sempre più persone. Ho deciso di intraprendere una vendetta, una vendetta contro Dio, il mondo e la mia vita, la vita che odio così tanto“.

Entrato in carcere, su alcuni fogli scrive: “Forse piano, piano mi sto avvicinando ad un pentimento. C’è una parte di me che vorrebbe pentirsi e c’è una parte che vorrebbe stare bene con se stessa. Per l’ennesima volta sono tornato al punto di partenza, sono diviso in tante parti e non ho la più pallida idea di come collegarle a vicenda. È come cercare di creare un puzzle con delle tessere tutte uguali e che quindi non si incastreranno mai”. E ancora: “Certe volte mi sembra di essere un vero e proprio mostro e la cosa peggiore è che sento che a una parte di me piace questa idea”.