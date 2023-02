Antonio Conte resta in Italia per le cure dopo l’operazione

Antonio Conte costretto a restare in Italia a riposarsi dopo l’operazione alla cistifellea. Infatti, il tecnico italiano dopo la partita contro il Milan voleva seguire la squadra in Inghilterra, ma non gli è stato possibile e dovrà rimanere in Italia, lontano dalla panchina del Tottenham, per proseguire le cure.

Following a routine post-operation check in Italy yesterday, Antonio Conte will remain at his family home to recover from his recent surgery.

Health is the most important consideration and everyone at the Club wishes him well.

Cristian Stellini will assume First Team duties. pic.twitter.com/k9L4ZcpGhv

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2023