Antonio Conte in ospedale per un malore: sarà operato alla cistifellea

Antonio Conte ha avuto un malore ed è dovuto andare in ospedale improvvisamente. È stata la sua squadra attuale, il Tottenham, ad annunciare a tifosi e fan del problema del tecnico italiano che sarà costretto ad operarsi per riuscire ad eliminare il suo problema.

Il comunicato del Tottenham sul malore di Antonio Conte

Antonio Conte dovrà operarsi alla cistifellea. Il tecnico italiano ha avvertito un malore e ha dovuto raggiungere l’ospedale il prima possibile per non peggiorare le sue condizioni. A causa di questo evento, rimarrà lontano dal campo da gioco per un periodo di tempo indeterminato.

Il Tottenham ha annunciato la notizia attraverso un comunicato. In quest’ultimo si legge: «Antonio recentemente si è sentito male, accusando forti dolori addominali. In seguito a una diagnosi di colecistite, oggi verrà sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea. Ritornerà dopo un periodo di recupero. Tutti al club gli augurano una pronta guarigione».

Lo stop del tecnico italiano

Antonio Conte lo scorso sabato era regolarmente seduto in panchina ad allenare il Tottenham contro il Preston North End nella sfida valida per l’accesso agli ottavi di finale di FA Cup, la coppa nazionale inglese. Tuttavia, sia prima che dopo la partita, Conte aveva affidato al suo vice Cristian Stellini il compito di parlare con i giornalisti. Durante la partita era sembrato il solito allenatore roboante, agitato e sempre pronto a dare indicazioni ai suoi calciatori.

Tuttavia, ora ha avuto questo problema che l’ha costretto a fermarsi, appena dopo la chiusura del calciomercato invernale. Non si conoscono ancora i tempi di recupero ma si presuppone che l’allenatore dovrà affidare la squadra al suo staff per diverso tempo. All’orizzonte comunque, Antonio Conte proverà sicuramente a recuperare per la sfida del 14 febbraio, vale a dire l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan.