Antonio Cassano ricoverato per Covid: «Ora sto bene»

A pochi giorni dalla notizia della sua positività al Covid, Antonio Cassano è stato ricoverato in ospedale già lo scorso 2 gennaio per alcune complicanze. Le sue condizioni sembrano essere peggiorate e ora bisognerà monitorarlo per capire come evolverà la situazione. Lo stesso ex attaccante di Roma, Real Madrid, Milan, Inter e Sampdoria ha dichiarato al Il Secolo XIX di stare «super-bene, anzi di più» e dopo ha ringraziato lo staff del professore Matteo Bassetti, che lo ha seguito. A pesare sulle condizioni di salute del barese potrebbe essere una lieve polmonite. Adesso si aspetta soltanto di poter stabilire quando potrà tornare a casa.

Cassano in ospedale, la moglie Carolina: «Sta bene, è vaccinato con due dosi»

La notizia è circolata già nella tarda mattinata tra i quotidiani di Genova, dove l’attaccante vive. Il ricovero all’ospedale San Martino non è passato inosservato, ma le sue condizioni sembrano buone. A confermarlo è stata anche la moglie Carolina Marcialis, che in una story su Instagram ha criticato alcuni media per aver scritto che l’ex calciatore non è vaccinato. «Per prima cosa Antonio sta bene. Seconda cosa: è vaccinato con due dosi». La stessa moglie aveva parlato su Instagram della positività di Cassano soltanto qualche giorno fa: «Io sono negativa e anche i bambini. Antonio è positivo ed è in isolamento da giorni. Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio».

Cassano, gli auguri di Claudio Marchisio

Anche sui social il ricovero di Antonio Cassano ha generato apprensione e perfino polemiche. Tra gli ex compagni è stato Claudio Marchisio il primo a fargli gli auguri, utilizzando Twitter: «Sperando che non sia nulla di grave, auguri di pronta guarigione Antonio». In tanti hanno poi criticato quei giornali già smentiti dalla moglie Carolina, che lo avevano definito un no vax.