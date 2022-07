Antonio Casagrande morto a 91 anni: addio all’attore e padre di Maurizio

Pilastro della storia del teatro napoletano con all’attivo collaborazioni con il genio di Eduardo De Filippo, Antonio Casagrande è morto all’età di 91 anni. A dare la notizia è stato suo figlio, l’attore Maurizio Casagrande, tramite un post condiviso sui social network.

Antonio Casagrande morto a 91 anni

Il noto attore teatrale si è spento mercoledì 27 Luglio 2022. Una scomparsa resa nota dal figlio che, pubblicamente, ha salutato il padre con una dedica: “E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Darò qui notizie per i funerali che si terranno a Napoli“.

Nella sezione commenti del post, molti utenti hanno espresso il loro affetto e il loro cordoglio. Un commento carico di sensibilità è stato fatto dall’attrice napoletana Isa Danieli, che ha salutato il collega con tanto affetto e riconoscenza.

Antonio Casagrande chi era

Nato a Napoli nel 1931, Antonio era il figlio di un corista del teatro San Carlo. La sua carriera teatrale è iniziata all’età di sei anni recitando nell’opera Madama Butterfly e, dopo essersi diplomato al Conservatorio, negli Anni 60 si è dedicato al canto lirico. Nel medesimo periodo ha lavorato anche con Eduardo De Filippo, nella cui compagnia ha partecipato alle trasposizioni cinematografiche di Sabato, domenica e lunedì, Ditegli sempre di sì, Filumena Marturano, Napoli Milionaria, Il sindaco del rione Sanità e Mia famiglia.

Negli anni seguenti ha esordito anche nella televisione e nel cinema – gli appassionati lo ricorderanno particolarmente per un cameo nel film di Luciano De Crescenzo Così Parlò Bellavista. Ha inoltre collaborato con suo figlio Maurizio e con Vincenzo Salemme nel film Amore a prima vista per poi partecipare, successivamente, a Una donna per la vita (2011) e Babbo Natale non viene da Nord (2015).