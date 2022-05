Antonio Capuano, chi è il consigliere diplomatico di Matteo Salvini

Il viaggio di Matteo Salvini in Russia al momento è solo una possibilità: d’altra parte, come ha detto lo stesso leader della Lega, non è come fare un fine settimana al Forte dei Marmi. E ci sono anche perplessità sull’effettiva utilità della “missione di pace” a Mosca. Ad ogni modo, il viaggio del segretario del Carroccio nella Federazione Russa è in cantiere da tempo. E non tutti, anzi quasi nessuno, ne era a conoscenza all’interno del partito. Non lo sapeva ad esempio Lorenzo Fontana, vicesegretario leghista con delega alla politica estera, che l’ha appreso in trasmissione da Enrico Mentana. Dietro la totale autonomia con cui il leader della Lega si è mosso per preparare il viaggio, spiega La Repubblica, ci sarebbe un ex parlamentare di Forza Italia: Antonio Capuano.

Antonio Capuano, da qualche mese al fianco di Salvini

Antonio Capuano affianca da qualche mese Matteo Salvini. E lo avrebbe fatto anche nelle tappe di avvicinamento al contestato viaggio in Russia, come il faccia a faccia di inizio maggio con l’ambasciatore turco a Roma, Omer Gucuk. Stesso discorso per i contatti con il Vaticano, in particolare con il cardinale Parolin. Ma di Capuano e del suo ruolo in pochi sapevano qualcosa.

Antonio Capuano, deputato forzista dal 2001 al 2006

Nato nel 1971, Antonio Capuano è stato deputato nazionale con Forza Italia dal 2001 al 2006 nella XIV legislatura. Dal 2005 al 2012 è stato membro del Consiglio comunale di Frattaminore, in Campania, sua città natale. Negli ultimi anni ha lavorato all’estero, in particolare in Medio Oriente, finendo per scomparire dalle cronache politiche. Di mestiere avvocato, Capuano non ha un ruolo definito formalmente all’interno della Lega, ma di fatto starebbe operando come spin doctor del segretario del Carroccio.