Antonio Bisaccia morto a 59 anni: era direttore dell’Accademia di Belle Arti di Sassari

Antonio Bisaccia è morto all’età di 59 anni. Era direttore dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari e anche presidente della Conferenza nazionale dei direttori delle accademie italiane.

Il direttore Bisaccia è morto stamane in ospedale dopo una breve malattia. A dare per prima la notizia della sua scomparsa è stata l’Accademia Albertina di Torino, dove l’uomo aveva insegnato: «Piangiamo la prematura scomparsa di Antonio Bisaccia, titolare della cattedra di Teoria e metodo dei mass-media nella nostra Istituzione. Raffinato studioso ed intellettuale, ha ottenuto risultati insperati e a lungo attesi, ottenendo dal Ministero dell’Università concrete concessioni come l’attivazione dei Dottorati di Ricerca ed il reclutamento su base nazionale del corpo docente, finalizzate ad una non più rinviabile parificazione del Comparto AFAM-Alta Formazione Artistica e Musicale con l’Università. Non sarà facile raccogliere l’eredità di Antonio ma sarà necessario farlo per portare a compimento, in sua memoria, quella che era la sua aspirazione ed il suo sogno».

Anche la stessa Accademia di Belle Arti di Sassari ha voluto esprimere il suo cordoglio con una breve nota sul proprio sito: «Nella notte è venuto a mancare il Nostro Direttore, il Prof. Antonio Bisaccia, Presidente del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale e Presidente della Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti italiane. Il Prof. Bisaccia ha dedicato l’intera vita alla nostra Istituzione senza risparmiare energia alcuna per la qualificazione dell’offerta didattica e la promozione dell’attività di ricerca artistica.

Fino all’ultimo giorno ha lavorato, in maniera instancabile, per l’istituzione ed ha vigilato su tutte le attività in corso e quelle future senza far mancare la sua guida e la sua presenza. L’Accademia in tutte le sue componenti si stringe al dolore dei familiari e saluta il suo Maestro».

Chi era

Direttore dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari, Bisaccia era stato anche titolare della cattedra di Teoria e metodo dei mass-media presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e direttore della storica rivista «Parol-Quaderni d’arte e di epistemologia» fondata presso la sezione di Estetica del dipartimento di Filosofia del DAMS di Bologna nel 1985. Autore di Alexandre Alexeieff – Il cinema d’incisione e del volume Effetto Snow. Teoria e prassi della comunicazione artistica in Michael Snow, con il quale ha vinto il prestigioso premio Filmcritica-Umberto Barbaro, nel 2017 ha pubblicato Punctum fluens. Comunicazione estetica e movimento tra cinema e arte nelle avanguardie storiche.