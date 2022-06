Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip? “Mi hanno cercato”

Antonino Spinalbese rompe il silenzio sulla sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip ammettendo di essere stato contattato dalla redazione del reality. Nonostante al momento abbia altri progetti, non ha del tutto escluso di poter essere un futuro concorrente.

Antonino Spinalbese al Grande Fratello?

Intervistato nel corso del programma radiofonico Trends&i Celebrities in onda su RTL 102.5, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez nonché padre di sua figlia Luna Marì ha confermato che “mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella casa ma io scappo”. Ha quindi dichiarato che adesso sta pensando ad altro e a tutti gli investimenti di tempo e denaro fatti fino ad ora, ma non ha chiuso del tutto la porta alla trasmissione: “Sicuramente se dovessi entrare rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà. La popolarità mi preoccupa”.

Infine una dichiarazione sull’evoluzione della sua carriera: “Sono diventato un imprenditore senza accorgermene, ho prodotto anche una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni e sto ultimando gli shooting fotografici nelle Cinque Terre”. Resta dunque da attendere per capire se l’ex hair-stylist deciderà di partecipare al GF VIP o di continuare con la sua attività imprenditoriale.

Antonino Spinalbese e Helena Prestes

Intanto, oltre che sul lavoro, Antonino sembra aver ritrovato la felicità anche sul piano privato dopo la separazione dalla showgirl argentina. Alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi l’hanno immortalato al fianco di Helena Prestes, modella e attrice reduce dalla partecipazione a Pechino Express in coppia con Nilkita Pelizon.

Le foto in questione li mostrano passeggiare in giro per Milano per poi concedersi una pausa seduti al tavolino di un bar. Qui, tra sguardi compici e sorrisi, si sono anche scambiati dei baci. I due si sarebbero conosciuti grazie all’agenzia di comunicazione che hanno in comune e, secondo la rivista, “chi li conosce sa che fanno sul serio”.