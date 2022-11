Antonino Spadaccino chi è: fidanzata e canzoni del vincitore di Tale e quale show

Chi è Antonino Spadaccino? Cantante foggiano di 39 anni, ha vinto Tale e Quale Show 2022, grazie alla sua interpretazione nei panni di Riccardo Cocciante che ha stregato la giuria. Non è la prima volta però che il musicista porta a casa un trofeo. Spadaccino, infatti, è noto per essere il primo vincitore di Amici nel 2004. Chi è Antonino Spadaccino: età e canzoni Antonino Spadaccino è nato a Foggia il 9 marzo 1983 e oggi ha dunque 39 anni. Nel 2004 è stato il primo vincitore di Amici, mentre nel 2022 ha portato a casa il trofeo di Tale e Quale Show. Durante la finalissima del programma condotto da Carlo Conti su Rai1, il cantante ha definitivamente conquistato la giuria. Ha interpretato il brano Se stiamo insieme, vestendo i panni di Riccardo Cocciante. Il musicista di Foggia si è avvicinato al canto grazie al padre, per poi proseguire come autodidatta. Nel 2000 ha iniziato a partecipare a diversi concorsi canori, che poi lo hanno condotto ad Amici. Nel corso della sua carriera di successo ha potuto duettare con importanti cantanti della scena musicale internazionale. Tra questi si ricordano: Ornella Vanoni a Gino Paoli per passare a Lucio Dalla, Michael Bublè, Ricky Fanté e Grazia Di Michele. Il talento di Antonino è stato riconosciuto anche da Gigi D’Alessio che, dopo la vittoria ad Amici, l’ha voluto con lui a Sanremo durante la quarta serata. Sono quattro al momento gli album pubblicati da Antonino Spadaccino nel corso della sua carriera da cantante: 2006 – Antonino

2008 – Nero indelebile 2012 – Libera quest’anima

2016 – Nottetempo Tra i lavori anche due EP come Costellazioni (uscito nel 2011) e Christmas (pubblicato nel 2020). Per quanto riguarda le canzoni più famose di Antonino, oggi tra i concorrenti di Tale e Quale, ricordiamo: 2005 – Ce la farò

2006 – Un ultimo brivido – Nel mio segreto profondo 2008 – Resta come sei 2010 – Freedom 2011 – Costellazioni

– Chi sono

2012 – Ritornerà

– Resta ancora un po’ 2016 – All nere

– Gira 2020 – O holy night Il coming out e la vita privata del cantante

Nonostante la notevole esposizione mediatica, Antonino Spadaccino è piuttosto riservato quando si parla di vita privata. Sui social si mostra spesso in compagnia della mamma, ma non ci sono contenuti che possano suggerire la presenza di un fidanzato. Nell’aprile 2016, infatti, il cantante ha fatto coming out, dichiarando pubblicamente la sua omosessualità.