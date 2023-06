Antonino Spadaccino: età, compagno, mamma e Tale e quale show

Antonino Spadaccino, ex concorrente di Amici, è stato il vincitore della scorsa edizione di Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti dove ha interpretato Marco Masini, Bruno Mars e Riccardo Cocciante incantando giuria e pubblico. L’artista ha una vocalità molto particolare ed una storia personale che ha conquistato il cuore dei telespettatori.

Antonino Spadaccino: biografia e carriera

Antonino è diventato famoso nel 2004 in seguito alla partecipazione alla quarta edizione del talent show di Maria De Filippi dove si è classificato primo, vincendo anche il premio della critica. L’artista è nato a Foggia nel 1983 e, dopo aver partecipato ad Amici, ha ottenuto successo partecipando ad altre trasmissioni come Tale e quale show e Bake Off Italia Celebrity Edition. Nel 2005 ha partecipato al Festival di Sanremo con Gigi D’Alessio con il brano L’amore che non c’è. Alla partecipazione sanremese è seguito il suo primo singolo, che ha ottenuto il disco d’oro, e la vincita nel 2008 del Premio Lucio Battisti come miglior cantante emergente. Nel 2016 ha fatto coming out rivelando la sua omosessualità.

La malattia della mamma

Da qualche anno, il cantante si è trovato ad affrontare la terribile malattia della mamma, l’Alzheimer. Spadaccino si occupa personalmente di lei insieme a suo padre e cerca di regalarle momenti felici. Condivide con i suoi 98 mila followers i momenti che vive con la donna, raccontando aneddoti e dolci confessioni come la tenera richiesta che lei gli ha fatto: «Antonio, oggi alla visita il Medico mi ha detto che mi potrà capitare di dimenticare delle cose ma io non voglio che accada…così ho trovato una soluzione… dobbiamo fare cose pazze per creare ricordi fortissimi…. Oggi dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?».