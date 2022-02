Antonino Monteleone, chi è: vita, moglie ed età del giornalista de Le Iene

Giornalista professionista e volto noto de Le Iene, Antonino Monteleone ha all’attivo diverse esperienze in campo televisivo ed è conosciuto soprattutto per alcune inchieste: vediamo chi è, di cosa si è occupato e chi è sua moglie.

Chi è Antonino Monteleone

Nato a Reggio Calabria nel 1985 (ha quindi 36 anni), si è laureato in Giurisprudenza per poi dedicarsi al giornalismo. I primi passi li ha mossi nelle televisioni della sua regione, dopodiché è approdato su Rai Tre lavorando per Report e su La7 collaborando con Exit e Piazzapulita. La vera svolta è però avvenuta nel 2017, quando è diventato uno degli inviati de Le Iene e ha iniziato ad organizzare inchieste di grande spessore. Tra i suoi servizi più famosi vi sono quello dedicato alla strage di Erba ma anche quelli relativi alle storie di Davide Rossi e Gianfranco Franciosi.

Monteleone ha inoltre pubblicato un libro, O Mia bella Madu’ndrina, denunciando le infiltrazioni mafiose nel nord Italia e vincendo il Premio Rosario Livatino 2011. Nello stesso anno ha anche subito l’incendio della propria automobile, un atto di matrice mafiosa in risposta ai suoi articoli di denuncia di cui la Cassazione ha condannato autori e mandanti.

Pilota privato di aerei, ha di recente scoperto la passione per la corsa ed è stato anche un arbitro di calcio.

Antonino Monteleone: la moglie

Il giornalista è sposato con Claudia Parrinello. Sono pochissime le informazioni note sul suo conto, se non quelle relative alla sua professione di avvocato a Marsala.

È proprio nella cittadina sicula che si è celebrato il grande evento a cui hanno partecipato tantissimi volti noti della storica trasmissione di Italia Uno. Nei diversi video condividi sul web del matrimonio, celebrato il 31 agosto 2021, si può infatti notare la presenza di Giulio Golia, Filippo Roma, Stefano Corti (accompagnato da Bianca Atzei) e Roberta Rei. La coppia, insieme da diversi anni, non risulta avere figli.