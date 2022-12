Antonino Cannavacciuolo, menù di Natale 2022: quanto costa

Lo chef stellato, che da poco ha conquistato la terza Stella Michelin, Antonino Cannavacciuolo fa sapere a tutti i suoi fan il menù, incluso il prezzo a persona, del Cenone del 25 dicembre nel suo ristorante Villa Crespi.

Qual è il menù di Natale 2022 proposto da Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo invita per il prossimo Natale, che è alle porte, tutti gli italiani che hanno deciso di organizzare il tradizionale pranzo al suo ristorante Villa Crespi. Tanti chef stellati hanno avuto l’idea di programmare il tradizionale Cenone di Natale con menù appositi tra tradizione e innovazione, il primo tra tutti è stato Antonino Cannavacciuolo, che per il suo ristorante Villa Crespi, premiato da poco con la terza Stella Michelin, ha pensato a un vero viaggio culinario che attraverserà gusti tradizionali ma innovativi allo stesso tempo.

Il menù per il pranzo di Natale 2022 proposto dal noto cuoco napoletano comincia con lo stuzzichino dello chef insieme a una tartare di tonno, per il primo piatto ci sono dei plin alla genovese e per il secondo piatto una triglia con cime di rapa e provola affumicata. Infine si passa al pre-dessert e dolce. Il menù si conclude con un panettone firmato dallo stesso Cannavacciuolo, babà e code di aragosta. Un vero e proprio viaggio nel gusto.

Quanto costa l’esperienza di gusto nel ristorante dello chef

Chi avrà intenzione di passare il Natale da Cannavacciuolo deve calcolare la spesa minima di 300 euro a persona, con le bevande escluse. È possibile prenotare il tavolo attraverso l’apposita sezione del sito web.

Inoltre Villa Crespi si trova a Orta San Giulio, Novara, in Piemonte, una location meravigliosa. Infatti il borgo è riconosciuto come uno dei più belli e suggestivi del nostro Paese e fa parte del Touring Club Italiano, Orta San Giulio è stata insignita della bandiera arancione per la qualità turistico-ambientale.