Antonia Liskova: compagno, figlia e film dell’attrice

Antonia Liskova, tutte le curiosità sulla popolare attrice che andrà anche oggi, 27 dicembre, in onda: compagno, film, figlia e carriera. Quali sono le notizie su di lei? Classe ’77, la Liskova inizia la sua carriera da modella e solo dopo viene notata per il mondo del cinema, diventando un’attrice di grande successo.

Antonia Liskova: compagno, figlia e film

Nata nell’allora Cecoslovacchia, da madre slovacca e padre ceco, a 18 anni si trasferisce in Italia dopo la divisione del Paese dovuta alla guerra. Inizia a lavorare prima come cameriera, poi viene notata come modella e questo sarà il suo trampolino di lancio per la carriera di attrice. Fino al 2012 era legata al chirurgo plastico Luca Ferrarese, dal quale ha avuto una figlia, Lilian. La relazione finisce e oggi Antonia ha un nuovo compagno, che si chiama Gabriele Guidi ed è un notissimo regista.

La Liskova è stata da sempre un volto familiare per gli italiani per via di alcune serie come Tutti pazzi per amore. In un’intervista rilasciata a VelvetMag, l’attrice aveva avuto modo di rispondere anche sul fenomeno del razzismo in Italia, in occasione de L’Allieva 3. «Io non ho mai percepito del razzismo nei miei confronti, ma all’inizio ho pensato di dover dimostrare più di quanto faccia un italiano. L’Italia non è un Paese davvero razzista, i Paesi razzisti sono altri. Ma avevo comunque bisogno di far capire che meritavo di stare qui. Che rispettavo questo Paese, che lavoravo duro, che pagavo le tasse e mi comportavo bene. Cercavo di dimostrare gratitudine. Poi ho capito che io questo Paese lo amo e lo rispetto, spesso più di quanto faccia un italiano. Allora mi sono detta: adesso ho largamente dimostrato all’Italia di meritarmela. Il fatto di essermela conquistata, però, me la fa apprezzare di più» aveva spiegato allora.

La carriera

La sua carriera è costellata di film e serie di successo. Tra i film, segnaliamo: C’era un cinese in coma (2000), La voce – Il talento può uccidere (2013), Sconnessi (2018) e I Liviatani: Cattive Attitudini (2020). Tra questi c’è anche il film di questa sera, La Banda dei Babbi Natale.

Poi ci sono le grandi fiction, da Incantesimo a Tutti pazzi per amore, passando per Mina Settembre, Nero a metà e Solo per amore.