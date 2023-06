Antonello Venditti e Francesco De Gregori, concerto Roma 2023: scaletta e brani

Si apre questa sera alle Terme di Caracalla il tour romano di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Quattro le date nella Capitale per una sorta di crossover dove la storia dei due cantanti si incontra per dar vita ad uno spettacolo memorabile, durante il quale gli artisti ripercorreranno i successi più importanti della loro carriera. I due saranno accompagnati da una band di undici elementi e si esibiranno sia singolarmente che in duetto. Bomba o non bomba, Generale, Sotto il segno dei Pesci, La donna cannone e Roma capoccia sono fra i titoli cantati in coppia, momenti che saranno alternati con esibizioni da solisti. Un repertorio di cinquant’anni di musica e di amicizia celebrati con questo grande evento che li porterà in giro per l’Italia fino al 21 settembre, con l’ultima appuntamento a Verona. Le altre date della capitale saranno, invece, il 7, l’8, ed il 15 giugno.

Concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori: la scaletta e le canzoni

I due cantautori porteranno sul palco trenta successi della loro carriera. Una scaletta che racconta la storia musicale dei due artisti, tra i maggiori rappresentanti del panorama italiano.

Questi i brani previsti per le serate: