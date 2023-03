Antonello Venditti: età, moglie, figli e canzoni del cantautore italiano

Antonello Venditti, all’anagrafe Antonio Venditti, è un cantautore romano nato l’8 marzo 1949. Figlio unico di un funzionario dello Stato poi diventato viceprefetto di Roma e di una professoressa di liceo di latino e greco, si avvicina alla musica già da bambino. Studia alle elementari il pianoforte e già a 14 anni scrive uno dei pezzi di maggior successo: Roma Capoccia. Frequenta il liceo Giulio Cesare, protagonista di una sua canzone, e dopo il diploma s’iscrive alla facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza. Si laurea nel 1973 e si specializza in Filosofia del diritto. Ma già quattro anni prima aveva cominciato la sua carriera da musicista.

Antonello Venditti: biografia e carriera

Come cantautore, Venditti debutta nei primi anni Settanta al fianco dell’amico Francesco De Gregori, mentre il suo primo disco solista esce nel 1973 con il titolo L’orso bruno. È considerato fra i più popolari cantautori della cosiddetta “scuola romana” e dal 1972, anno del suo debutto discografico, si è legato ad un repertorio di canzoni d’amore e d’impegno sociale. Nella sua carriera ha venduto quasi 40 milioni di copie e ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui due premi Lunezia, nel 2004 e nel 2012 – il primo per l’album Che fantastica storia è la vita e il secondo per l’album Unica.

Nella metà degli anni anni ‘70, il cantautore arriva al successo scalando la classifica dei 33 e dei 45 giri con l’album Lilly. Nel 1978 pubblica un altro album di successo, Sotto il segno dei pesci, al quale segue Buona domenica. In seguito, si prende una pausa di tre anni per alcuni problemi familiari e, come ha dichiarato lui stesso, si è ritrovato a combattere più volte con l’idea del suicidio, evitato grazie all’aiuto del grande amico Lucio Dalla. Questa pausa musicale si interrompe con la collaborazione con Luca Barbarossa, quando Venditti suonerà il pianoforte nella seconda versione di Roma spogliata.

Nel 1982 fonda una sua etichetta, la Heinz Music, distribuzione Ricordi (poi Bmg), con cui ha pubblicato negli anni Ottanta Sotto la pioggia (1982), Cuore (1984) e Venditti e segreti (1986). Gli anni Novanta, invece, sono gli anni di Benvenuti in paradiso, Prendilo tu questo frutto amaro, Goodbye Novecento e, poco più tardi, Che fantastica storia è la vita, album che pubblica nel 2003 in cui si riavvicina alle sonorità del passato e torna a cantare con Francesco De Gregori. Nel 2019 porta nei palazzetti il tour celebrativo dei suoi 40 anni di carriera mentre la scorsa estate è stato impegnato in un tour insieme a De Gregori in tutta Italia.

Antonello Venditti: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, oltre all’intensa storia d’amore con Simona Izzo con la quale è stato sposato dal 1975 al 1978, il cantautore ha avuto una relazione di 9 anni con la conduttrice televisiva Monica Leofreddi. Dal matrimonio con la Izzo è nato Francesco Saverio, il suo unico figlio, attore e doppiatore che gli ha dato 4 nipoti. Attualmente non ci sono particolari indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.