Antonella Viola e gli altri: tutti i virologi minacciati dai no vax

Il caos generato dal Covid in Italia va oltre l’aspetto puramente sanitario. Sempre più spesso, virologi e scienziati vengono presi di mira sui social e non solo, tanto da ricevere minacce sempre più gravi e reiterate. L’ultimo caso riguarda l’immunologa Antonella Viola, finita sotto scorta dopo aver ricevuto una pesantissima lettera minatoria con tanto di proiettile in busta chiusa. Ma come lei, nei mesi scorsi anche altri nomi ormai noti al grande pubblico sono stati bersagliati da insulti e minacce. Successe ad aprile al virologo Roberto Burioni, poi ad agosto Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Massimo Galli.

Antonella Viola minacciata dai no vax: recapitato un proiettile

Un proiettile all’interno di una busta a corredo di una lettera con un messaggio inquietante: «Due pallottole calibro 22 nella pancia e nelle ginocchia non uccidono, fanno solo un gran male». L’immunologa Antonella Viola ha iniziato il proprio 2022 con le minacce ricevute da alcuni no vax. Lei stessa ha spiegato il contenuto della lettera, in cui «mi si ordina di dire che i bambini non devono essere vaccinati o spareranno a me o alla mia famiglia». La scienziata sta bene ed è in vacanza con la famiglia, ma adesso vivrà sotto scorta per ordine del prefetto Raffele Grassi. «Questi sono i no-vax che sanno solo odiare, rifiutare logica e leggi, creare tensione e violenza», ha dichiarato, «sono ovviamente amareggiata perché ho speso gli ultimi due anni al servizio della collettività, senza risparmiarmi, sottraendo tempo alla mia famiglia e a me stessa. Sono arrabbiata con chi strizza l’occhio a certa gente, a chi mette in dubbio la nostra serietà e libertà da qualunque condizionamento. Ma continuerò a fare del mio meglio per dare voce alla scienza e parlare a chi vuole ascoltare».

Burioni minacciato su Twitter

Anche il virologo Roberto Burioni, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e ormai volto noto al pubblico, ha ricevuto minacce. Lo scorso aprile su Twitter un utente lo ha apertamente attaccato, scrivendogli: «Hai rotto il c…o, se non la finisci di dire putt…te ti faremo fare una brutta fine testa di c… State tirando troppo la corda te e quella m…da di Speranza siete puntati. Fidati devi stare attento se non vuoi saltare in aria». Lui stesso, poi, aveva risposto sottolineando la gravità di quelle minacce a lui e al ministro della Salute.

Bassetti inseguito fino a casa, minacce anche per Pregliasco

L’infettivologo Matteo Bassetti, invece, è stato aggredito da un uomo che lo ha inseguito fin sotto casa. Una vera e propria caccia ai virologi, quella messa in pratica dai no vax, culminata ad agosto con l’inseguimento. «Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare», gli ha urlato l’uomo mentre lo riprendeva con lo smartphone, per l’immancabile video da diffondere sui social. Bassetti aveva raccontato in quel periodo che continuava « ricevere minacce ogni giorno dai no-vax, hanno fatto girare il mio cellulare. Sono stato riempito di messaggi, telefonate e insulti con minacce a me e alla mia famiglia». Una sorte identica a quella capitata al virologo Fabrizio Pregliasco, che a ilfattoquotidiano.it aveva dichiarato: «Ricevo chiamate in serie, tre-quattro di fila, su numeri privati. Mi rivolgono minacce di morte, dicono che la pagheremo». I due sono stati minacciati anche recentemente sulle chat di Telegram.

Galli: «Minacce squallide»

Sempre ad agosto, anche l’infettivologo del Sacco di Milano, Massimo Galli, aveva raccontato di aver ricevuto minacce da parte di persone apertamente contro la vaccinazione. «Purtroppo in determinati contesti si sono annidati personaggi con connotazioni che vanno oltre il semplice aspetto no vax», spiegava all’Adnkronos. E sulle minacce ricevute aveva detto: «Non ne ho mai voluto parlare per non suscitare interessi di emulatori. Non mi fa piacere confrontarmi con queste realtà. In sintesi ho avuto attacchi poco piacevoli ma non me ne sono voluto curare più di tanto».