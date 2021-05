Ora che Massimo Galli temporaneamente si è autosospeso dal video (il primario del Sacco si dev’essere reso conto, meglio tardi che mai, che stava diventando prigioniero del suo personaggio) il campo resta tutto per Antonella Viola, la più amata dagli italiani. Tra i virologi, naturalmente, specie di cui, quando fu coniata la patriottica definizione per una nota ballerina bionda che pubblicizzava cucine, la stragrande maggioranza ignorava bellamente l’esistenza. Allora i virologi c’erano, solo che non si vedevano. Non come oggi che si vedono anche troppo e dunque, per la nota legge dell’apparire compulsivo che divora l’essere, finisce che non ci sono. O ci sono meno, nelle corsie e nei laboratori dove dovrebbero abitualmente albergare, non sottrarre tempo per quotidiane, pluricanali maratone televisive. Considerazione che la più amata, immunologa in quel di Padova, rifiuterebbe sdegnosamente, attribuendo la sua assidua presenza sugli schermi a puro amore per la scienza e incrollabile dedizione a diffonderne il verbo. Sta di fatto che, citando un verso del Lucio Battisti meno conosciuto, Viola è il colore della sera. (Viola il colore della sera/L’ora nella quale tutto resta/

Non tanto com’era, ma come sarà). Ed è infatti la sera, dalla Gruber a Formigli, da Vespa a Floris alla Berlinguer, il suo palcoscenico più frequentato.

Antonella Viola seguita dalla Gabriella Nobile Agency

Ma la tivù di oggi è ridondante, non si accontenta mai, tende alla sempiterna riproposizione dell’identico. Così Viola, come fanno tutti i teledivi, ha dovuto prendersi un’agente. Se la volete per un’intervista, una trasmissione, un parere al volo su contagi e vaccini occorre rivolgersi alla milanese Gabriella Nobile Agency dove l’omonima titolare ha in mano l’agenda della professoressa. Una gestione resa sempre più complicata dalla mole di richieste che si accalcano, perché la più rassicurante della folta pattuglia di epidemici discettatori (copyright Gramellini) è ambitissima. E tende ad accontentare tutti, dalla Gazzetta di Peretola al Corriere della sera, da TeleLazioInternational a La7, dove Gruber, Formigli e Merlino se la strappano di mano.

Le comparsate di Viola e il libro da promuovere

Lei, la Nobile, è molto conosciuta come agente di fotografi e artisti, e altre attività cultural benefiche. Come “Mamme per la pelle”, l’associazione no profit che ha fondato e che raduna madri adottive, biologiche o affidatarie per tutelarne i figli discriminati per la loro origine.

Se vai nel sito dell’agenzia trovi nomi di fotografi prestigiosi come l’americano Zach Gold, l’italiano Fulvio Bonavia, il keniano Osborne Macharia. Così la domanda sorge spontanea: ma che ci fa un’immunologa in mezzo ad artisti visuali, ritrattisti di moda, creativi avanguardisti? Siccome si conoscono da anni, Nobile sembra evocare un favore fatto a una vecchia amica, cui ha messo a disposizione una dipendente che la segue a tempo pieno. Oltre alle comparsate in tivù, adesso c’è anche un libro da promuovere Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario appena pubblicato da Feltrinelli e manco a dirlo schizzato in alto nelle classifiche spinto da virale consenso.

Viola piace perché ecumenica, gentile e inclusiva

Naturalmente guai a parlare di autocompiacimento, vanità, gusto dell’apparire. Anzi, Nobile giura che Antonella è una donna timida che vive la popolarità come tempo rubato alla ricerca, una devota alla professione che non si toglierebbe mai il camice di dosso e mal sopporta l’occhio intrusivo della telecamera. Mica come quel piacione di Matteo Bassetti, il primario del San Martino di Genova, l’unico forse a batterla nella classifica delle presenze. Lui ha fatto pubblica ammissione di narcisismo, apparire gli piace, e non c’è critica che possa indurlo a recedere. Ma mentre Bassetti, come recitava la vecchia pubblicità di un’auto, piace alla gente che piace, specie a quella che vota a destra, Viola piace a tutti, perché ecumenica, sempre sorridente, gentile e inclusiva. Una Viola del pensiero, insomma, non del retropensiero: quello di chi insinua ci sia del lucro dietro il suo presenzialismo. Viola non vìola i suoi principi. L’ intento è solo maieutico, la scienza first, aggiungendoci al massimo l’ingenuità della provinciale che si trova a tavola con i famosi e non sta nella pelle. Come quando, dalla Gruber, ospite con Santoro e Lerner, miti della sua adolescenza (a questo servono le vecchie glorie in tivù) si è lasciata scappare un «non ci posso credere» che trasudava catartica felicità e stupore.