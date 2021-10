Anche Antonella Mosetti è sbarcata su OnlyFans, il social piccante alter ego di Instagram, ma privo di censure. A raccontarlo, con grande naturalezza, è lei stessa. Che, intervistata dal settimanale Chi, anzi ha aggiunto: «Vivo grazie a quelle foto. Ci mangio. Quando arriva il bonifico sono tanto contenta». Ballerina, ex ragazza di Non è la rai e volto del Bagaglino oggi si è reinventata, ma non ha rimpianti per il passato trascorso sotto i riflettori. «Sono finalmente una donna risolta. Non sono nostalgica e sono arrivata alla consapevolezza che non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene». Una carriera nuova, maturata grazie anche alle numerose esperienze internazionali, e lo sguardo rivolto verso il futuro. «Se non dovessero più chiamarmi in tv, non ne farei un dramma. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino. Lavoro su Instagram, TikTok e OnlyFans». D’Altronde Mosetti può contare su un buon bacino di follower, soprattutto su Instagram, dove a seguirla sono oltre 693 mila.

View this post on Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

Chi è Antonella Mosetti

Quarantaseienne nata a Roma, Antonella Mosetti nel 2016 ha partecipato come concorrente al Grande fratello Vip, mentre nel 2019 sempre su Canale cinque è stata tra i giurati di All together now. In passato la donna, ha avuto una relazione con Aldo Montano, schermidore livornese, cinque volte medaglia olimpica in carriera, e attuale inquilino della casa più spiata d’Italia. A proposito di quel periodo, nei giorni scorsi ha replicato alle parole dell’atleta che aveva definito la loro storia una liaison: «Siamo stati insieme sette anni, molti sotto lo stesso tetto. Ha cresciuto mia figlia dai 9 ai 16 anni pur non essendone il padre, come si può rinnegare tutto questo». Il riferimento è ad Asia Nuccetelli, nata nel 1996 dal matrimonio con l’imprenditore Alessandro Nuccetelli. La ragazza, appena ventenne partecipò con la madre al Gf Vip, ma ha successivamente decise di abbandonare la carriera dello spettacolo.

Leggi anche: Tutte le donne di Max Allegri