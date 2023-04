Antonella Liguori, chi è la seconda ed ex moglie di Fabio Testi

Antonella Liguori è il nome della donna con cui Fabio Testi ha deciso di sposarsi nel 2015. Il matrimonio però non è andato a buon fine e i due, alla fine, hanno deciso di prendere strade separate. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Antonella Liguori e Fabio Testi: i primi anni di relazione

Come riporta Metropolitanmagazine.it, sembra che i due si siano incontrati per la prima volta in occasione di una speciale festa di Capodanno organizzata da amici comuni in Brasile. La scintilla sarebbe quindi scattata fra un brindisi e l’altro. Una passione talmente travolgente, quella fra i due, da aver spinto l’attore ad impegnarsi per il resto della sua vita: dopo il lungo matrimonio con Lola Navarro, che gli ha dato tre figli, Testi si sarebbe dunque sentito in dovere (alla veneranda età di 73 anni) di chiedere la mano alla sua amata, ma le cose non sono andate a finire come i due speravano.

Il matrimonio da sogno (fallito) con la gallerista

Con la sua nuova controparte femminile, un’affermata gallerista d’arte di 30 anni più giovane di origine irpina, Fabio Testi è salito all’altare a gennaio del 2015, nel corso di una cerimonia davvero da sogno. I due hanno infatti deciso di passare il giorno più importante della loro vita nella splendida Capri. Nel giro di poco, però, la relazione è naufragata e circa quattro anni dopo i due si sono separati. Parlando della sua seconda ex moglie, l’attore de ex concorrente del Grande Fratello Vip e de La Talpa ha commentato in un’intervista a Nuovo: «Mi sono separato da Antonella circa cinque mesi fa. Ma tra noi era già finita da tempo, si trattava di un rapporto stanco».

Una sostituta per Antonella Liguori Fabio Testi l’ha già trovata: si chiama Lisa Agnelli, ha 32 anni ed è una professoressa di sessuologia alla quale in tempi non sospetti si era affidato per un consulto.