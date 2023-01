Antonella Fragiello morta a 37 anni: era stata finalista di Miss Italia 2004

Lutto a Napoli, ha perso la vita Antonella Fragiello, aveva 37 anni, nel 2004 partecipò alla finale di Miss Italia. Nella chiesa di San Tommaso nel quartiere di San Pietro a Patierno si terranno i funerali della donna.

La morte e i funerali di Antonella Fragiello

Il quartiere di San Pietro a Patierno ha subito una grave perdita e prepara l’ultimo addio ad Antonella Fragiello, la 37enne morta nelle scorse ore dopo il ricovero d’urgenza a causa di una brutta malattia. Ci saranno tantissimi presenti ai funerali, programmati per le 12 nella parrocchia di San Tommaso. La donna ha acquisito fama per la sua partecipazione a 19 anni a Miss Italia nel 2004, quando in gara con il numero 54 vinse il titolo «consolatorio» di Miss Benessere Orogel.

Nata come Antonietta Fragiello, ma conosciuta come Antonella, la giovane napoletana era stata ricoverata da giorni a causa di un tumore, e ha perso la vita poche ore dopo. Incredula la famiglia e il compagno sposato appena un anno fa.

Il commovente messaggio della finalista di Miss Italia al compagno

Prima di perdere la vita Antonella Fragiello ha voluto lasciare un ultimo post su Facebook, dedicandolo al marito: «Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo». Il post è datato 15 gennaio, poi sabato la tragica scomparsa della giovane modella che ha sconvolto l’intero quartiere dove abitava.

Gli amici hanno voluto dedicargli alcuni messaggi sui social. Uno di questi recita: «Ho conosciuto la bellezza della tua anima, non pari, ma superiore a quella fisica, già splendida. Ci rivedremo un giorno». Un altro scrive: «Ti porterò per sempre come esempio di vita, di come si combatte con il sorriso».