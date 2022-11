Fiordelisi contro Totti: «Frasi diffamatorie, chiediamo scuse ufficiali»

Il 2022 di Francesco Totti rischia di complicarsi ulteriormente. Come se non bastasse il burrascoso divorzio da Ilary Blasi, fatto di accuse reciproche e con tre figli da gestire, l’ex capitano della Roma sta preparando casa per andare a vivere insieme a Noemi Bocchi. Ma ora il Pupone è protagonista di un nuovo caso, quello relativo al presunto messaggio su Instagram che avrebbe inviato ad Antonella Fiordelisi. Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, l’atleta classe ’98 ha rivelato che Totti le avrebbe scritto, prima che la regia cambiasse inquadratura in diretta. A risponderle è stato prima Alex Nuccetelli, ma adesso sono intervenuti i legali della stessa Fiordelisi.

Nuccetelli contro Fiordelisi e Signorini: «Ridicoli»

La frase di Antonella Fiordelisi non è passata inosservata ed è stato Alex Nuccetelli a risponderle per primo. In una storia di Instagram in cui ha taggato sia la giovane donna sia Alfonso Signorini, l’amico di Totti scrive: «Ridicoli, a ca***ra, ti piacerebbe! Non ti ha mai ca***o Francesco, sei stata mal consigliata». Un attacco diretto che non è piaciuto allo staff della concorrente del Grande Fratello Vip. E così sul suo profilo Instagram ufficiale è arrivata la pronta risposta, che porta la firma del suo team di legali.

La replica: «Facile offendere chi non può replicare»

Nel post pubblicato dallo staff di Antonella Fiordelisi, il team di legali scrive: «Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza. Premesso che la confidenza riguarda una semplice richiesta di messaggi su Instagram da parte del sig. Francesco Totti, se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua “richiesta di messaggi”. Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione. Se tale autorizzazione non dovesse arrivare, allora si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti, anche attraverso di lei, sig. Nuccetelli, per le frasi diffamatorie, peraltro aggravate a mezzo stampa, nei riguardi della dott.ssa Fiordelisi, frasi mai smentite dal sig. Totti che dunque, col suo silenzio, ha confermato e avallato tali frasi indubbiamente lesive dell’onore e della reputazione. Se neanche le scuse dovessero arrivare, Si procederà per le vie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del sig. Francesco Totti».