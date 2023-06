Antonella Fiordelisi conferma la crisi con Edoardo: «Non è un bel periodo»

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono ufficialmente in crisi, adesso non ci sono più dubbi di sorta a riguardo. Dopo giorni in cui si erano iniziati a rincorrere online gossip sempre più insistenti, entrambi i membri della coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip hanno rotto silenzio sui loro attuali rapporti. Ecco le loro dichiarazioni.

Antonella Fiordelisi, crisi con Donnamaria. La conferma: «Non è un bel periodo»

Con una Instagram Stories, Antonella Fiordelisi ha confermato di star vivendo un momento particolarmente complesso, aprendo così la strada a quella che sulla carta sembra essere una rottura definitiva. Qui sotto le parole della modella campana, che sembra aver voluto in qualche modo incolpare Donnamaria per delle mancanze che hanno condotto alla crisi. Ecco cosa ha scritto Fiordelisi: «Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie». In un’altra Stories Antonella Fiordelisi ha poi aggiunto: «Leggo tantissimi vostri messaggi, vi comprendo e cerco di capirvi. Vorrei rendervi partecipe anche di questi momenti brutti come vi ho reso partecipe di quelli belli. Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui. Quando sarà il momento entrambi ve ne parleremo e sarò io stessa a spiegarvi tutto. Ora vorrei dedicarmi alla mia vita, le mie giornate, e il mio lavoro. Rispettate il momento».

Le dichiarazioni di Edoardo Donnamaria

Come avrà reagito, a questo punto, il diretto interessato a queste dichiarazioni della (ex?) fidanzata? Poche ore dopo queste Stories Edoardo Donnamaria ha annunciato via social di aver raggiunto un bel traguardo professionale, una bella notizia arrivata però in quello che ha chiamato «un momento sfortunato». Nessuna replica diretta alle parole di Antonella Fiordelisi, che gli ha in qualche modo addossato la responsabilità per la fine della loro relazione. Ad ogni modo, i due già si erano lasciati all’interno della casa del Gf Vip: che questa rottura sia definitiva? Ah, saperlo…