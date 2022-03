Antonella Elia chi è: età e fidanzato della showgirl italiana scelta come giudice nell’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione

Attrice, conduttrice e showgirl italiana, Antonella Elia è un volto noto dei reality televisivi ed è stata scelta come giudice nell’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione: vediamo quanti anni ha, quali sono state le esperienze più significative della sua carriera e chi è il suo fidanzato.

Chi è Antonella Elia

Nata nel 1963 (ha quindi 58 anni), dopo essersi trasferita a Roma alla fine degli studi superiori, si è buttata sul teatro e sulla pubblicità. La svolta è arrivata arriva nel 1990 quando ha affiancato Corrado come valletta nel programma La corrida- Dilettanti allo sbaraglio (trasmissione che, nel 2011, ha condotto insieme a Flavio Insinna) per poi condurre Pressing accanto a Raimondo Vianello.

Nel 1995 è diventata valletta di Mike Buongiorno a La Ruota della Fortuna e si è poi trasferita a Los Angeles per studiare recitazione. Tornata in Italia, nel 2004 e nel 2005 ha preso parte all’Isola dei Famosi conquistando, la seconda volta, il podio più alto. Dopo il periodo televisivo è tornata a teatro con spettacoli come La mia futura ex e Il più brutto weekend della mia vita per poi tornare sul piccolo schermo.

Nella stagione 2019 – 2020 ha infatti partecipato al Grande Fratello Vip (di cui è diventata opinionista nell’edizione successiva), nel 2020 è una delle ospiti fisse de La Repubblica delle Donne e nello stesso hanno ha partecipato a Temptation Island insieme al compagno. Attualmente svolge il ruolo di giudice ne La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso.

Antonella Elia: il fidanzato

Dal 2013 la donna è sentimentalmente legata a Pietro Delle Piane. Una relazione, iniziata quando lei aveva 46 anni e lui 56, che continua a proseguire nonostante i tanti alti e bassi che si sono consumati tanto sui social quanto in tv. Quanto Antonella era all’interno della casa del Grande Fratello, lui è infatti stato paparazzato con l’ex fidanzata Fiore Argento e lei minacciò di “fargliela pagare cara”.

Anche durante l’esperienza a Temptation Island non sono mancate accuse reciproche e l’esperienza si è conclusa con un punto interrogativo da parte di entrambi. A distanza di mesi, però, la Elia ha confermato di essere ancora insieme a Pietro: “Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. È l’uomo della mia vita, mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”.