Antonella Clerici, il pensiero all’Emilia Romagna le lacrime: «Un dolore pazzesco»

Impossibile nascondere il dolore, fuori e dentro lo schermo televisivo, dinanzi a quanto sta accadendo negli ultimi giorni in Emilia Romagna, come per Antonella Clerici, che, questa mattina, aprendo il suo show mattutino È sempre mezzogiorno, mentre dedicava un pensiero alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, è scoppiata in lacrime: «Abbracciamo virtualmente tutti gli amici della Romagna» ha detto prima di essere sopraffatta dalla commozione.

Antonella Clerici in lacrime per l’Emilia Romagna

La Clerici ha proseguito dicendo: «Non conosco persona che non ami l’Emilia Romagna. Tenete botta, avanti sempre, fino all’ultimo. Penso che molti non avranno casa ora, hanno perso tutto. Gli albergatori erano pronti per la stagione, e invece… Le immagini stringono il cuore, mi emoziono. Non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. Forse è anche l’età. Ma è un dolore pazzesco». La parola è poi passata allo chef Daniele Persegani, emiliano: «Noi dell’Emilia Romagna non abbiamo paura di lavorare, di sporcarci le mani, basta che ci date la possibilità».

La situazione in Emilia Romagna

Intanto, nella regione flagellata e messa in ginocchio dalle piogge degli ultimi giorni, sono saliti a 42 i comuni colpiti dall’alluvione scatenatasi negli ultimi giorni in Emilia Romagna con ben 10 mila gli sfollati. Confermata l’allerta rossa nella giornata di oggi per piene di fiumi e frane su tutta la Romagna. Anche Laura Pausini ha dedicato un pensiero alla sua regione con un post: «Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)».